Soudan: Atterrissage du premier vol international direct de Koweït Airways à l'aéroport de Khartoum

Le premier vol international direct de Koweït Airways en provenance de l'Etat du Koweït a atterri aujourd'hui à l'aéroport international de Khartoum, à bord plus de 300 ressortissants soudanais revenant au pays.

Le secrétaire général de l'autorités des affaires des Soudanais à l'étranger, Dr Abdelrahman Sayed Ahmed Zain Al-Abidin, a déclaré à la presse que l'atterrissage de l'avion représente un pas important vers la reprise des vols internationaux et le renforcement des efforts de l'État pour prendre en charge les affaires de ses citoyens à l'étranger.

Il a précisé que l'accueil de ce vol reflète la préparation de l'aéroport de Khartoum à la reprise du trafic aérien international et incarne la fermeté des relations bilatérales entre le Soudan et l'État du Koweït.

Il a exprimé son appréciation envers l'État du Koweït, du leadership du gouvernement et du peuple, ainsi qu'envers les compagnies aériennes koweïtiennes, pour leur rôle dans la facilitation du retour des citoyens, tout en saluant les efforts du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade du Soudan au Koweït pour le suivi et l'organisation des procédures.