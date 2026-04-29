Soudan: L'ambassadeur du pays en Ethiopie inaugure le service du numéro national et de l'acte de naissance

L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine, Al-Zain Ibrahim Hussein, a inauguré aujourd'hui officiellement le service de délivrance du numéro national et de l'acte de naissance.

Il a également visité le centre des passeports et du registre civil de l'ambassade, en compagnie des membres de la mission diplomatique.

L'ambassadeur a félicité le directeur général de la police et de l'administration générale des passeports et du registre civil d'avoir permis à la mission de délivrer l'acte de naissance et le numéro national au service des citoyens résidant en Éthiopie et des personnes de passage, dans le cadre des efforts de l'État visant à fournir aux citoyens les documents d'identité .

Il a également salué les efforts du département des passeports et du registre civil de l'ambassade, dirigé par le colonel Abdelrahman Mohamed Ibrahim, pour l'accomplissement de tous les services liés au registre civil.

L'ambassadeur a affirmé que le centre des différentes procédures de l'ambassade continuera à offrir le meilleur de ses services dans le domaine de l'obtention du numéro national, de l'acte de naissance, du passeport, des documents de voyage d'urgence et du certificat de police.