Soudan: Au pays - Premier vol international direct de Kuwait Airways atterrit à l'aéroport de Khartoum

L'aéroport international de Khartoum a accueilli mardi le premier vol international direct opéré par Kuwait Airways en provenance du Koweït, transportant plus de 300 ressortissants soudanais de retour au pays.

Le secrétaire général de l'Autorité des affaires des Soudanais travaillant à l'étranger , le Dr Abdulrahman Sayid Ahmed Zain Al-Abidin, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'atterrissage de cet avion marque une étape importante vers la reprise des vols internationaux et renforce les efforts de l'État pour prendre soin de ses citoyens à l'étranger.

Il a souligné que l'accueil de ce vol témoigne de la capacité de l'aéroport de Khartoum à rétablir le trafic aérien international et souligne la solidité des relations bilatérales entre le Soudan et le Koweït.