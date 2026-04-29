Madagascar: Développement - Le pari d'un salon au service de l'économie réelle

Le Salon de la formation et de l'entrepreneuriat s'est tenu à Antsiranana pour rapprocher formation et emploi. Il aide les jeunes à mieux s'orienter et à favoriser leur insertion professionnelle.

Portée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Antsiranana, en partenariat avec la région Diana, la commune urbaine d'Antsiranana et plusieurs structures de formation, la première édition du salon de la formation, de l'orientation et de l'entrepreneuriat s'est tenue durant deux jours au gymnase couvert d'Antsiranana.

La première édition du salon de la formation, de l'orientation et de l'entrepreneuriat s'est tenue durant deux jours au gymnase couvert d'Antsiranana. L'événement vise à rapprocher l'offre éducative des besoins réels de l'économie locale dans un contexte où le chômage des jeunes et l'inadéquation entre formation et marché du travail demeurent des défis majeurs. L'événement vise à rapprocher l'offre de formation des besoins réels de l'économie locale, afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et la création d'entreprises. Plus qu'un simple événement, il s'agit d'un espace de convergence entre les acteurs de la formation, du monde académique, du secteur privé et des porteurs de projets.

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Une trentaine de stands ont été installés pour présenter les programmes, les filières et les dispositifs d'appui proposés par des établissements universitaires, des centres de formation professionnelle et des organismes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. L'enjeu est de transformer les compétences théoriques en leviers d'insertion professionnelle et de création d'activités économiques viables. Cette présence illustre la diversité des parcours possibles après le baccalauréat, mais aussi la volonté de créer des passerelles concrètes entre formation et emploi. Des institutions de microfinance étaient également présentes, dans un contexte où « entreprendre nécessite des moyens ».

Orientation

Au-delà de l'exposition, ce salon se veut un lieu d'échanges et d'orientation. Les jeunes visiteurs sont invités à repenser leur rapport à la formation, non plus comme une fin en soi, mais comme un outil d'autonomisation économique. L'entrepreneuriat y est présenté comme une alternative crédible à l'emploi salarié, dans une économie locale en quête de dynamisme et d'innovation. Un espace spécifique a été consacré à l'entrepreneuriat, avec la présence de centres d'incubation qui accompagnent les porteurs de projets dans leurs démarches.

« Ce salon s'adresse particulièrement aux jeunes diplômés qui hésitent entre la poursuite des études supérieures et l'entrée directe dans la vie active. Il vise également ceux qui, dotés d'un esprit entrepreneurial, souhaitent créer leur propre entreprise plutôt que de suivre un cursus universitaire classique », a souligné le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antsiranana, Laou-Po Wing Wilfrid.

Pour les organisateurs, l'objectif est également de répondre à une critique récurrente : celle d'un système de formation parfois déconnecté des réalités du terrain. En mettant en dialogue formateur, entreprises et porteurs de projets, l'événement entend contribuer à une meilleure adéquation entre compétences produites et besoins du marché.

L'événement a vu la présence du ministre chargé de l'industrialisation et du développement du secteur privé, Riana Nampoina Randriamahazo, qui a, de son côté, salué une initiative structurante pour la jeunesse. Selon lui, ce type d'événement contribue à « canaliser et valoriser les talents », alors que de nombreux jeunes restent encore en marge du marché du travail faute d'orientation claire.

Dans une région où le potentiel économique reste largement sous-exploité, ce type d'initiative prend une dimension particulière.

Reste désormais à savoir s'il peut s'inscrire dans la durée et surtout produire des effets concrets sur l'insertion des jeunes et la création d'entreprises locales. Car au-delà des discours, c'est bien dans l'économie réelle que se mesure la portée de ce pari.