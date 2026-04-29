Madagascar: Évacuation sanitaire - L'humoriste Honorat va mieux

28 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Dans un contexte marqué par l'urgence, l'état de santé d'Honorat connaît aujourd'hui une évolution encourageante. Évacué en Inde pour une prise en charge spécialisée, il est actuellement hospitalisé à l'hôpital Miot de Chennai, où il a été admis le 16 avril à 9 heures, avec une intervention médicale immédiate dès son arrivée.

Depuis son admission, les équipes soignantes ont engagé un suivi rigoureux, rythmé par des examens quotidiens. Scanner, radiographies, échographies et autres explorations spécialisées sont réalisés afin d'évaluer avec précision sa situation médicale. Cette série d'analyses vise à établir un diagnostic complet, indispensable avant toute décision concernant l'opération envisagée.

À ce jour, les résultats définitifs sont toujours attendus. Cette étape reste cruciale pour déterminer la suite du traitement et assurer les meilleures conditions de prise en charge. Les médecins poursuivent ainsi leur travail d'observation et de consolidation des données dans cet établissement reconnu pour la gestion de cas complexes.

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Malgré cette attente, des signes de stabilisation sont constatés. L'état de Honorat s'est amélioré, et une certaine légèreté se fait ressentir, perceptible notamment à travers sa voix, désormais plus apaisée. Cette évolution, bien que progressive, apporte une note d'espoir dans son parcours de soins.

Entre examens intensifs et attente du diagnostic, Honorat continue donc d'être suivi de près par l'équipe médicale.

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