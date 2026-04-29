Madagascar: Antsiranana - Une délégation russe jette l'ancre à la Secren

Une délégation russe, composée de représentants diplomatiques, économiques et militaires, s'est rendue, à la fin de la semaine dernière, au chantier naval de la Secren afin d'explorer des opportunités de partenariat en vue du redressement de cette société, considérée comme un acteur clé de l'économie régionale.

Après un projet porté par les Émirats arabes unis sous le précédent régime, destiné à contribuer au redressement de la Secren, la France a également manifesté son intérêt pour ce site stratégique, à travers plusieurs visites de délégations.

Il y a une semaine, une délégation française conduite par l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, s'est rendue sur place, précédant la visite de la délégation russe. Certains observateurs y voient un prolongement de la rencontre bilatérale entre le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, et le président français, Emmanuel Macron, en février à Paris. À cette occasion, la France avait annoncé son intention d'accompagner plusieurs projets structurants, dont le barrage hydroélectrique de Volobe, ainsi que des initiatives liées à l'économie bleue et au développement des capacités portuaires d'Antsiranana.

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Dans ce contexte, la venue d'une délégation russe revêt une dimension particulière, d'autant qu'elle s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, et du ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, Riana Nampoina Raharimanjato.

Au cours de la visite, les membres de la délégation ont procédé à un état des lieux des infrastructures et équipements du chantier naval : ponts, bateaux-portes, bassin de radoub, atelier mécanique, ainsi que plusieurs zones environnantes identifiées pour de futurs projets d'extension dans le cadre du programme « Plan de relance 2030 ».

Intérêt stratégique

Les visiteurs ont toutefois manifesté une certaine réserve face à l'état général des installations, marqué par une dégradation avancée des équipements et des infrastructures. Cette situation n'a pas empêché la poursuite des échanges, traduisant l'intérêt stratégique que suscite encore ce site industriel.

La présence de cette délégation s'inscrit dans un contexte de rapprochement entre la Russie et Madagascar. Selon le chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie, Alexeï Bouriak, cette mission exploratoire, organisée par l'ambassade, vise à établir des passerelles entre les acteurs des deux pays.

Le diplomate a tenu à rappeler que la Russie ne se limite pas au secteur militaire, mais dispose également de compétences technologiques et de capacités d'investissement susceptibles d'intéresser des partenaires étrangers.

« Notre rôle consiste à établir des liens entre les deux pays. Nous sommes ici pour évaluer les projets potentiels et déterminer dans quelle mesure nous pouvons contribuer à des partenariats », a-t-il déclaré, précisant que d'éventuelles discussions se poursuivront ultérieurement.