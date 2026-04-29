ALGER — Des ministres, des responsables d'entreprises et des experts ont affirmé, mardi à Alger, lors de la deuxième édition de l'enquête des dirigeants d'entreprises en Algérie (CEO Survey Algeria 2026), que l'Algérie était en passe d'asseoir une souveraineté économique globale fondée sur la valorisation des ressources nationales, la diversification des sources de financement et l'accélération du rythme de la transformation numérique.

Ces déclarations ont été faites lors de panels organisés au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal par le cabinet PwC, dans le cadre de la présentation des résultats de l'enquête "PwC CEO Survey", en collaboration avec le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), en présence de membres du gouvernement, de responsables d'organismes et d'entreprises ainsi que d'experts économiques.

Dans ce contexte, le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, a souligné l'importance de la diversification des sources de financement de l'économie nationale, à travers le développement du marché des valeurs et la modernisation du système financier, relevant que la généralisation de la numérisation dans les secteurs des impôts et des douanes permet de renforcer la transparence et d'intégrer les ressources dans les circuits officiels, outre l'engouement pour les obligations souveraines conformes à la charia en tant qu'outils de financement alternatifs.

Pour sa part, le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a fait observer que la stratégie nationale de transition énergétique "vise à renforcer la souveraineté énergétique à travers l'augmentation de la part des énergies renouvelables et le développement de grands projets, avec un accent particulier sur la localisation de l'industrie y afférente", ajoutant que le gouvernement oeuvre à l'activation du dossier de maîtrise de l'énergie et à l'élaboration d'une nouvelle stratégie d'efficacité de la consommation, accompagnées d'opérations d'audit énergétique globale, dans le cadre d'un plan visant la décarbonation du mix énergétique et l'amélioration de l'efficacité de la production, de la consommation et du recyclage.

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Dans le secteur des hydrocarbures, le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a affirmé que le lancement de l'appel "Algeria Bid Round 2026" reflète l'engagement de l'Algérie à offrir un climat d'investissement transparent et stable, soutenu par un cadre juridique flexible et des procédures simplifiées basées sur la numérisation.

Pour sa part, le ministre des Mines et des Industries minières, Mourad Hanifi, a souligné que le développement du secteur minier constitue un pilier pour assurer la sécurité alimentaire et industrielle, évoquant de grands projets structurants tels que le phosphate intégré et Gara Djebilet, ce qui reflète l'orientation vers le passage de l'exportation des matières brutes à leur valorisation locale.

Dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, le ministre Ouacim Kouidri a précisé que l'Algérie a atteint un taux de couverture de 83% de ses besoins en médicaments, tout en visant à renforcer la recherche et l'innovation et à élargir les capacités d'exportation, notamment vers les marchés africains.

De son côté, la ministre, Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, a présenté les avancées de l'Algérie dans l'édification d'un modèle numérique souverain, à travers l'achèvement des cadres législatif et technique, et le passage vers une phase de gouvernance numérique et de localisation de l'innovation, soutenant ainsi une économie numérique compétitive.

Dans le même contexte, le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, a indiqué que les résultats de l'enquête reflètent un niveau de confiance positif dans les réformes économiques, précisant que 53% des projets enregistrés sont en cours de réalisation, tandis que plus de 1.400 projets sont déjà entrés en production.

Le président du CREA, Kamel Moula, a fait observer que la dynamique économique actuelle reflète l'efficacité des réformes engagées, lesquelles ont permis la création d'un tissu de sous-traitance autour des grands projets. Il a appelé, à ce titre, à renforcer la confiance, à développer le système logistique et à améliorer la compétitivité, tout en adoptant une vision stratégique s'inscrivant au-delà de l'horizon 2030.

Pour sa part, le PDG de Tosyali Algérie, Alp Topcuoglu, a relevé que l'Algérie s'apprête à entrer dans une nouvelle phase industrielle à partir de septembre prochain, à travers la production et l'exportation d'aciers de haute qualité.

Il a indiqué que la transition du pays d'un statut d'importateur à un pôle régional, grâce aux projets structurants, en particulier le projet de mine de Gara Djebilet (Tindouf), permettra la production d'environ 4 millions de tonnes de fer destinées à la valorisation locale.

De son côté, le directeur associé au cabinet PwC, Karim Sassi, a salué la dynamique économique que connait l'Algérie, estimant qu'elle repose sur des réformes profondes et des projets structurants ayant doté l'économie nationale d'une meilleure capacité de résilience face aux fluctuations géopolitiques.

Quant à l'expert minier international, Marcel Genet, il a considéré que les ressources énergétiques et minières dont dispose l'Algérie lui confèrent des atouts lui permettant de jouer un rôle de premier plan dans l'industrie minière à l'échelle mondiale, soulignant que le principal défi réside dans l'exploitation des technologies pour valoriser ces ressources et réduire la dépendance aux importations.