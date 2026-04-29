Togo: De nouveaux jours s'annoncent pour l'UFC

interview

De nouveaux jours s'annoncent devant le parti Union des forces de changement (UFC), cette formation politique de l'opposition présidée par Gilchrist Olympio. Dans le cadre des festivités du 27 avril, une rencontre a eu lieu au siège du parti à Lomé entre les responsables et les différentes fédérations venues de l'ensemble du territoire. L'un des points d'échanges a été le projet GALLEY en perspective afin de renforcer l'ancrage du parti dans le pays.

Au cours de cette rencontre, il a aussi été question de rappeler aux militants et sympathisants l'ambition à l'époque des acteurs de l'indépendant, une ambition qui voulait de faire du Togo l'or de l'humanité. Et aujourd'hui, 66 ans après, les responsables de l'UFC rassurent être toujours dans cette dynamique où il faut que le pays soit uni, que les enfants de ce pays travaillent ensemble.

« Nous restons le parti UFC original et Ce que nous disons depuis 2010, c'est en 2025 que bon nombre ont compris et se sont engagés honteusement », souligne dans cette interview Sénanu Koku ALIPUI, le 2ème vice-président de l'UFC.

Comment se porte le parti UFC davantage perçu par les uns et les autres comme parti déjà mort ?

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Sénanu Koku ALIPUI : En tout cas, ceux qui prédisent la mort de l'UFC auront encore à attendre pendant des années, car nous sommes là et nous y serons encore là ! Tenez-vous bien, nous sommes même en train de réorganiser le parti. Comme vous le savez, nous sommes passés dans un régime parlementaire qui est un régime de partis politiques. Et il y a une forte volonté d'inclusion des partis qui ne sont pas majoritaires, donc des partis minoritaires comme nous, dans l'action publique. Moi-même, je suis au gouvernement, c'est un signe de la volonté du président du conseil d'avoir toutes les forces politiques sur le chantier du travail pour développer le pays.

Alors, les mois qui arrivent, nous allons lancer le projet GALLEY (du nom du regretté François GALLEY) vers la base. C'est un projet pour communaliser toutes nos fédérations, pour que la décentralisation soit une réalité dans notre parti, comme elle l'est dans le pays. Il s'agira de faire un maillage du territoire, un maillage mieux que celui que nous avons en ce moment. Puisque nous avons été la 3ème force aux dernières élections, mais nous devons dès à présent commencer à travailler pour faire mieux.

C'est vrai que nous ne sommes pas en période électorale, mais nous sommes disposés à travailler avec le vainqueur pour arranger le pays ; ce qui caractérise notre disposition à être présents à tous les échelons et qu'on apporte notre contribution, comme un laboratoire d'idées, partout où besoin est pour permettre au pays d'avancer.

A vous entendre, nous n'avons plus affaire au parti UFC original. N'est-ce pas ?

Sénanu Koku ALIPUI : Fausse impression ! Nous restons le parti UFC original, et c'est ce que nous avons toujours été toutes années, malgré tout ce qui se raconte de gauche à droite. Comme vous le savez, en 2010, Gilchrist Olympio a signé en mai avec le pouvoir un accord sur lequel il n'a pas été compris. Heureusement, quinze ans plus tard, tous les partis qui nous ont critiqués arrivent sur notre position, qui est qu'ensemble, on est plus fort.

Ce que nous disons depuis 2010, c'est en 2025 que bon nombre ont compris et se sont engagés honteusement. Il vaut mieux s'avancer à la lumière d'une bougie plutôt que de continuer par tâtonner dans l'obscurité. Pour changer un pays, ce n'est pas le nombre des années mais c'est de mieux s'organiser et s'unir pour constituer une force de construction. Il faut qu'on soit unis pour construire le pays. Il faut qu'on fasse nation, car si nous sommes divisés, nous n'irons pas loin. On va aux élections, quand on a fini les élections, on se rassemble autour de celui qui a gagné pour construire le pays. Et aux prochaines élections, chacun aura ce qu'il a à proposer, et les électeurs nous départageront.

Donc au-delà des festivités nationales, nous avons voulu dire à nos militants que c'est important qu'on se rassemble, qu'on se rassemble pour travailler ensemble avec toutes les forces de ce pays pour gagner notre liberté et protéger notre liberté. En protégeant notre liberté, en gagnant cette liberté, en restant rassemblés, en protégeant cette liberté, nous donnons une chance de pouvoir transformer notre pays. Il s'agit de rassembler les forces que nous avons au niveau du parti pour leur dire qu'il faut travailler avec tout le monde dans le pays, pour bâtir un pays qui nous ressemble, un pays qui nous rassemble.