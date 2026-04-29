Togo: L'école qui forme des génies sans profs, sans cours et sans frais

C'est l'un des projets pédagogiques les plus innovants au monde. Et c'est désormais au Togo qu'il prend racine. L'Université de Lomé intègre officiellement le Projet Campus 42, programme de formation dédié à l'intelligence artificielle, au développement web et à la programmation informatique.

Derrière cette avancée, une femme : Cina Lawson, ministre en charge de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, qui a activement poussé pour la mise en oeuvre de ce projet au Togo, avec l'appui de partenaires européens dont la France.

Tout commence en 2013 à Paris. Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad et figure emblématique de la tech française, lance un pari fou : créer une école d'informatique gratuite, sans enseignants, sans cours magistraux et sans diplôme requis à l'entrée. Une école ouverte à tous, qu'on ait le bac ou non, qu'on soit issu d'une grande école ou d'un quartier défavorisé.

C'est l'école 42. Et elle va changer la donne.

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Le principe fondateur de 42 repose sur le peer-to-peer learning, l'apprentissage entre pairs. Pas de professeurs. Pas de cours. Pas d'emploi du temps imposé. Les étudiants, appelés « piscineurs » lors de la phase de sélection initiale, apprennent en résolvant des projets concrets, en s'entraidant et en se corrigeant mutuellement.

La sélection elle-même est radicale. Chaque année, des milliers de candidats participent à la Piscine, une immersion intensive de quatre semaines en programmation, ouverte à tous sans condition de diplôme. Seuls les meilleurs intègrent l'école. Le critère ? La motivation, la logique et la capacité d'apprentissage autonome -- pas le parcours académique.

Une fois admis, les étudiants progressent à leur propre rythme à travers un cursus gamifié organisé en niveaux, projets et validations par les pairs. La durée de formation varie généralement entre 3 et 5 ans, selon le profil et l'investissement de chacun.

Le modèle a rapidement démontré son efficacité. Le taux d'insertion professionnelle des diplômés de 42 dépasse 90%, avec des salaires d'embauche parmi les plus élevés du secteur tech en France. Les entreprises -- des startups aux grands groupes du CAC 40 -- se disputent les talents formés par l'école, réputés pour leur capacité d'adaptation, leur autonomie et leur maîtrise des outils concrets.

En 2019, le magazine américain Time a classé l'école 42 parmi les 50 génies qui changent le monde. Une reconnaissance internationale qui a propulsé le modèle bien au-delà des frontières françaises.

Un réseau mondial en pleine expansion

Fort de ce succès, le projet 42 s'est rapidement internationalisé. Le réseau compte aujourd'hui plus de 50 campus dans une trentaine de pays à travers le monde, aux États-Unis, en Belgique, au Brésil, au Japon, aux Émirats arabes unis, au Maroc, à Madagascar et désormais au Togo.

Chaque campus adapte le modèle aux réalités locales tout en conservant l'ADN pédagogique commun : gratuité, méritocratie, apprentissage par la pratique et ouverture à tous les profils.

Pour les pays africains, l'attrait du modèle 42 est évident. Dans des contextes où les universités publiques manquent de moyens, où le chômage des jeunes est élevé et où le marché du travail numérique est en pleine explosion, une formation gratuite, intensive et directement connectée aux besoins des entreprises représente une opportunité rare.

Le Maroc a été pionnier sur le continent avec l'ouverture du campus 1337 à Khouribga et Ben Guerir. Madagascar a suivi. Et désormais le Togo, avec l'intégration du programme à l'Université de Lomé, rejoint ce réseau continental en pleine construction.

L'ambition est la même partout : former une génération de développeurs, d'ingénieurs et d'innovateurs africains capables de rivaliser avec leurs homologues mondiaux, et de construire la tech de demain depuis leur propre continent.