Afrique de l'Ouest: BRVM - La SODECI occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,45% ce 28 avril 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 28 avril 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Le titre SODECI (Société de distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire) figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec une progression de 7,45%.

Le cours de cette valeur s'est établi à 7 790 FCFA contre 7 250 FCFA la veille, soit une augmentation de 540 FCFA. Au 31 décembre 2025, la SODECI a réalisé un résultat net après impôts de 4,663 milliards de FCFA, en progression de 31% par rapport à 2024. La société propose la distribution d'un dividende brut de 525 FCFA par action, payable au plus tard le 30 septembre 2026. Les investisseurs sanctionnent positivement ce bon résultat en anticipant la distribution de ce dividende.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 1 820 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 6,00% 3 180 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 4,10% à 15 250 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 3,45% à 2 700 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 3 500 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,05% à 11 500 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,86% à 59 000 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 5,50% à 1 975 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,70% à 15 600 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 1,395 milliard FCFA contre 1,279 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 24,337 milliards, s'établissant à 15 538,598 milliards FCFA contre à 15 514,261 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une hausse de 25,031 milliards, passant de 12 001,249 milliards FCFA la veille à 12 026,280 milliards FCFA ce mardi 28 avril 2026.

L'indice BRVM composite a enregistré une progression de 0,24% à 403,36 points contre 402,38 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 0,81% à 190,30 points contre 188,77 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,78% à 157,95 points contre 156,73 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a cédé 0,72% à 280,18 points contre 282,20 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,24% à 155,50 points contre 155,12 points la veille.