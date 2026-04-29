Madagascar: Infrastructures routiéres - Des buses posées à Tsaramandroso

Une nouvelle étape est abordée dans la réfection de la route nationale principale (RNP) reliant Mahajanga à Tana. Notamment dans la commune rurale de Tsaramandroso, entre le Pk 450 et 460.

Afin d'améliorer la fluidité routière et pour résorber les points noirs et surtout la grande crevasse au milieu de la chaussée au village de charbon à Amborondolo, de grandes buses sont posées sur place depuis quelques jours.

Cette portion est très dévastée et composée de fissures, craquements et de nombreux dénivelés, ainsi que de glissements de terrain, constitue un véritable cauchemar pour les usagers de cette nationale depuis des décennies. L'opération de scarification de la chaussée a débuté depuis le début du mois d'avril, ce qui a amélioré en partie le trafic sur cette partie de la route.

Des travaux de scarification et de grattage sont aussi observés le long de la RN4, dont entre Mahajanga et Tsarahonenana. Depuis Andranomamy vers Anjiajia, la route est aussi décapée et en cours de bitumage. Des tronçons sont laissés sans suite, précisément à partir de la sortie de la ville de Mahajanga à Belobaka, en passant par Besely jusqu'à Berivotra.

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Pannes et crevaisons

Les travaux de décapage ont commencé depuis une année puis ils sont abandonnés. Le trajet sur 58 km jusqu'à Ambovondramanesy dure trois heures auparavant, en raison de l'état de cette route, alors qu'il devait être effectué en moins d'une heure. Du jamais vu.

Aujourd'hui, le temps est réduit légèrement à deux heures de voyage. Une petite portion de 500 m est bitumée avant la descente de Berivotra. Mais cela n'arrange pas encore la situation pour certains. Des travaux nocturnes sont constatés à Mangaroa Berivotra et également à Ankarafantsika.

« On assiste à de nombreuses pannes de véhicules et crevaisons de pneus sur les parties scarifiées en raison des trépidations et des cailloux pointus. Les véhicules mettent beaucoup de temps sur ces parties, dont entre Mahajanga et Mangaroa et Berivotra. Les responsables devront intervenir rapidement, car les préjudices sont considérables, en particulier les pertes de temps et l'usure des voitures. La période des grandes vacances approche et la destination Mahajanga risque d'être compromise si ces portions ne sont pas achevées», a souligné un conducteur de taxi-brousse d'une coopérative nationale.

Toutefois, de grandes améliorations sont constatées à partir d'Ankazobe vers Tampoketsa et vers Mahatsinjo. Les voies ont été élargies même à Ankarafantsika. Ces travaux d'élargissement sont en cours. Dans la commune rurale d'Andranomamy, la route est déjà bitumée, tout comme sur certains tronçons à Marosakoa et Amboromalandy. Il en est de même à Maevatanana où la route est déjà goudronnée à la sortie de la ville vers Tana sur plusieurs kilomètres.

Malheureusement, un grand trou béant creuse la nationale devant le croisement vers Ankazomborona en pleine ville à Amboromalandy, dans le district de Marovoay. À Mahajanga, à partir d'Ambohimandamina en passant par Tanambao Sotema et Antanimalandy, devant l'usine de la Star, à Amparehigidro jusqu'à Belobaka, l'état de la route est exécrable.