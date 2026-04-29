Algérie: Chargé par le président de la République, le Premier ministre à Tissemsilt pour une visite de travail et d'inspection

TISSEMSILT — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, est arrivé, mercredi, dans la wilaya de Tissemsilt pour une visite de travail et d'inspection.

Au cours de cette visite, le Premier ministre supervisera le lancement du projet de l'unité de production de composants et accessoires plastiques pour automobiles "General Plastic Injection" (GPI).

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, visant à relancer les projets confisqués et à les intégrer dans la dynamique économique nationale, en cohérence avec le principe de valorisation des actifs productifs pour en faire un véritable levier de développement et de création de richesses.

Ce projet s'inscrit également dans le cadre des efforts consentis par les pouvoirs publics pour encourager la fabrication locale de pièces de rechange, en tant que pilier essentiel à l'édification d'un système de production intégré et durable, à même de soutenir le développement de l'industrie mécanique nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, il sera procédé, lors de cette visite, à la signature de plusieurs conventions portant sur le développement de l'industrie des composants automobiles, le renforcement du partenariat industriel, le transfert technologique ainsi que le soutien à l'intégration locale.

Le Premier ministre est accompagné, au cours de cette visite, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de l'Industrie, M. Yahia Bachir, et d'opérateurs économiques.