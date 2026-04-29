Congo-Brazzaville: Relations gouvernement/Parlement - Les trois engagements de Luc-Joseph Okio

La passation de service s'est tenue le 28 avril, à Brazzaville, entre le ministre d'État sortant chargé des Relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, et son successeur, Luc-Joseph Okio. Ce dernier s'est engagé à garantir la transparence et la réactivité dans les échanges avec les parlementaires, ainsi qu'au respect scrupuleux des prérogatives de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Luc-Joseph Okio a officiellement pris ses fonctions quatre jours après sa reconduction au sein du gouvernement, désormais à la tête du ministère de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement. Précédemment ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Réforme de l'État, il a été élevé au rang de ministre de plein exercice, avec des attributions élargies.

Dans son allocution, le promu a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour la confiance renouvelée en sa personne à travers cette nomination. Il a également tenu à saluer le rôle du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, dont l'appui a contribué à son maintien au sein de l'équipe gouvernementale.

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Le ministre a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Pierre Mabiala, dont il a reconnu le travail « colossal » ayant permis de maintenir des relations apaisées entre le gouvernement et le Parlement. « Lorsque je vois le nombre de lois adoptées et de décrets pris, je mesure l'ampleur de la tâche accomplie », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de préserver ces liens de confiance avec les parlementaires.

Le nouveau ministre chargé des Relations avec le Parlement a décliné les trois axes majeurs de son action à la tête de ce département. Le premier concerne la transparence dans l'information transmise aux parlementaires, qu'il considère comme essentielle pour une meilleure compréhension mutuelle.

Le deuxième porte sur la réactivité du gouvernement face aux préoccupations des élus, afin d'éviter tout sentiment de marginalisation. Enfin, le troisième engagement vise le respect scrupuleux des prérogatives de l'Assemblée nationale et du Sénat, condition indispensable à un fonctionnement harmonieux des institutions. Il a également insisté sur l'importance du rôle du Parlement dans la mise en œuvre du projet de société du chef de l'État, notamment dans un contexte marqué par l'accélération des réformes pour le développement du pays.

S'adressant aux agents du ministère, le nouveau responsable a appelé à l'engagement collectif, à la loyauté et à la culture du résultat. « Chacun sera jugé à l'aune de ses performances. J'encourage une dynamique de travail fondée sur l'esprit d'équipe », a-t-il martelé.

Pierre Mabiala transmet le flambeau avec des recommandations

De son côté, Pierre Mabiala a affirmé quitter ses fonctions avec un sentiment de devoir accompli. Il a rappelé à son successeur le rôle stratégique du ministère, interface entre l'exécutif et le législatif. Parmi ses conseils, il a insisté sur la nécessité d'entretenir des relations harmonieuses avec les parlementaires, de rester attentif à leurs préoccupations et d'assurer un suivi rigoureux des dossiers, notamment les projets de loi transmis au Parlement. Il a également mis en avant l'importance de la courtoisie et du dialogue dans la gestion des relations institutionnelles.

Le procès-verbal de passation de service a permis de dresser le bilan des activités menées ces dernières années. Le ministère a assuré un suivi constant des travaux parlementaires, avec notamment 47 sessions organisées (dont 26 ordinaires et 21 extraordinaires) et l'adoption de 438 lois.

Plusieurs activités majeures ont également été recensées, dont des séances de questions orales au gouvernement, des débats budgétaires, ainsi que des sessions spéciales consacrées à des réformes importantes, précisément constitutionnelles. Le document souligne également le rôle clé du ministère dans la coordination entre le gouvernement et le Parlement, facilitant l'adoption des textes grâce à la concertation et à la recherche de consensus.