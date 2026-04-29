Afrique: Golfe de Guinée - La bataille invisible pour le contrôle des routes maritimes africaines

La tenue à Paris, en France, de la première réunion plénière 2026 du groupe G7++ des amis du golfe de Guinée consacre une réalité stratégique souvent sous-estimée : ce golfe est devenu l'un des épicentres de la sécurité maritime mondiale.

Sous la co-présidence du Gabon et de la France, le forum hybride révèle à la fois une convergence d'intérêts et une compétition silencieuse autour du contrôle des flux maritimes africains.

Un espace maritime sous pression systémique

De l'Angola au Sénégal, le golfe de Guinée concentre des vulnérabilités structurelles. Piraterie, pêche illégale, trafic de stupéfiants et migrations clandestines s'y superposent, transformant cet espace en zone grise de la mondialisation. La montée en puissance du trafic maritime - liée notamment à la reconfiguration des routes commerciales mondiales renforce encore son importance. À cela s'ajoute l'exploitation pétrolière offshore, qui fait de cette zone un corridor énergétique stratégique pour l'Europe et au-delà. Dans ce contexte, la sécurisation maritime devient un enjeu géoéconomique majeur : contrôler les flux, c'est sécuriser les chaînes d'approvisionnement, protéger les investissements et garantir la souveraineté économique des États riverains.

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L'Architecture de Yaoundé : un outil africain sous tutelle partagée

Au cœur des discussions, l'Architecture de Yaoundé s'impose comme le principal cadre régional de coordination. Créée en 2013, elle repose sur une logique de coopération interétatique en matière de surveillance et de réponse aux menaces maritimes. Les progrès sont réels : meilleure circulation de l'information, coordination accrue des opérations, montée en compétence des centres régionaux. Mais les limites persistent : financement fragile, chevauchement des initiatives internationales, dépendance aux partenaires extérieurs. Les recommandations issues de la réunion de Paris traduisent une inflexion stratégique : renforcer l'appropriation africaine tout en rationalisant l'appui international. La désignation de points focaux nationaux, la recherche de financements pérennes et la possible révision du Code de conduite témoignent d'une volonté de structuration politique plus affirmée.

Le G7++ : coopération ou compétition d'influence ?

Derrière l'apparente coordination, le G7++ révèle une recomposition des rapports de force. Les puissances occidentales (États-Unis, Union européenne, Japon) cherchent à maintenir leur présence dans une région où de nouveaux acteurs avancent leurs pions. Si la France conserve une position structurante, notamment via ses capacités militaires et son réseau diplomatique, elle doit désormais composer avec une diversification des partenariats africains. Pour les États du golfe de Guinée, cette multipolarité représente une opportunité mais aussi un risque : celui d'une fragmentation des initiatives et d'une dilution de leur souveraineté stratégique.

Vers une souveraineté maritime africaine ?

L'enjeu central reste celui de l'autonomie. La sécurisation du golfe de Guinée ne peut durablement reposer sur une externalisation des capacités. Elle implique une montée en puissance des États riverains, tant sur le plan opérationnel que politique. La prochaine réunion à Libreville sera à cet égard déterminant. Elle devra traduire en actes les ambitions affichées à Paris : passer d'une architecture assistée à une architecture maîtrisée. Car au-delà de la lutte contre la criminalité, c'est bien une bataille plus large qui se joue : celle du contrôle des ressources, des routes et, in fine, du destin économique de l'Afrique atlantique.