Congo-Brazzaville: Congo/Russie - Un tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Denis Sassou N'Guesso ce mercredi

À l'invitation de son homologue russe, le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, est en visite d'État en Russie du 28 avril au 1ᵉʳ mai. Au cœur de ce déplacement, un entretien en tête-à-tête avec Vladimir Poutine au Kremlin, dans un contexte de renforcement du partenariat stratégique entre Brazzaville et Moscou.

Le déplacement du chef de l'État congolais, le premier à l'étranger depuis sa récente investiture, s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations entre son pays et la Fédération de Russie. Il intervient dans un contexte de relance des partenariats économiques et stratégiques entre les deux pays. Le point d'orgue de la visite sera le tête-à-tête prévu ce 29 avril entre Vladimir Poutine et Denis Sassou N'Guesso au Kremlin. Les discussions devraient porter sur plusieurs axes prioritaires, notamment l'énergie, les hydrocarbures, les infrastructures, la défense, ainsi que la culture et l'éducation.

Pour Brazzaville, l'enjeu consiste à identifier de nouvelles opportunités d'investissement susceptibles de soutenir la croissance économique et de favoriser la création d'emplois. La coopération congolo-russe connaît actuellement une phase de dynamisation, en particulier dans le domaine énergétique. Moscou accompagne Brazzaville dans le renforcement de sa sécurité énergétique et le développement de son industrie pétrolière, à travers un plan d'action conjoint déjà en cours d'exécution.

Le secteur minier figure également parmi les priorités, avec un partenariat renforcé avec l'Institut des mines de Saint-Pétersbourg, en vue de diversifier l'économie congolaise. Par ailleurs, des projets structurants sont à l'étude, dont la construction d'un oléoduc de plus de 1 000 kilomètres reliant la façade Atlantique à la partie septentrionale du Congo. Ce projet avait été évoqué récemment lors d'une rencontre entre Denis Sassou N'Guesso et Alexandre Novak à Brazzaville.

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Les relations entre le Congo et la Russie remontent à 1964, à l'époque de l'Union soviétique. Depuis, les deux pays entretiennent des liens étroits, régulièrement réaffirmés à travers des échanges de haut niveau. La dernière visite du président congolais à Moscou remonte à l'année précédente, à l'occasion de la commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie. Ce nouveau déplacement confirme la volonté des deux capitales de hisser leur coopération à un niveau supérieur.