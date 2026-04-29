Congo-Kinshasa: Financement durable de l'éducation et de la formation - Des travaux du segment politique organisés à Kinshasa

Les travaux du segment politique de haut niveau sur le Pacte de partenariat avec le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE), l'achèvement de la Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 et l'ouverture d'un nouveau cycle de planification à travers la Stratégie sectorielle intérimaire 2026-2030 se tiennent du 28 au 30 avril, à Kinshasa, sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Réunissant décideurs politiques, responsables institutionnels, partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, etc., les travaux ont été officiellement lancés, le 28 avril, par la Première ministre, Judith Suminwa. Elle a souligné que « L'éducation n'est pas seulement une priorité sociale, c'est une condition de souveraineté, de stabilité et de transformation économique ».

Auparavant dans son discours de cadrage, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté, présidente du Groupe thématique éducation, Raïssa Malu, a d'emblée indiqué qu'« Une nation ne prépare pas son avenir seulement par des intentions qu'elle proclame, elle le prépare par ses choix qu'elle assume pour son école, pour ses enseignants et pour sa jeunesse. C'est le sens de ce segment politique de haut niveau consacré au financement durable de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo ».

Elle a signifié que les panels ont été conçus dans l'esprit de ce segment et portent sur « quatre enjeux liés pour consolider la gratuité et préparer son extension progressive ; rendre les financements plus efficaces, mieux alignés et plus redevables ; renforcer la formation professionnelle, l'éducation non formelle et l'alphabétisation ; et mieux financer la recherche, l'innovation et les compétences scientifiques. L'objectif est de passer d'une addition d'initiatives à une chaîne cohérente de transformation, depuis l'accès à l'école jusqu'à l'emploi, la productivité et le développement du pays ».

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La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté a conclu que « Ce segment politique ne doit pas ajouter des constats aux constats. Il doit nous aider à décider ce que nous consolidons, ce que nous réformons, ce que nous finançons en priorité et ce que nous portons à l'échelle nationale. Je nous invite donc à des échanges francs, exigeants et orientés vers des décisions concrètes. Parce que nous sommes l'Éducation, nous préparons l'avenir de nos enfants, nous construisons la nation ».

Pour sa part, bien avant le discours d'orientation de la ministre d'État, le Pr Valère Munsya, secrétaire permanent du Secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation, a évoqué la journée du 30 avril qui constituera un moment particulièrement important des assises, avec la présence annoncée du président de la République. Le chef de l'État sera présent pour marquer son attention au secteur de l'éducation considéré comme un pilier du développement national, un levier de cohésion sociale et un investissement stratégique pour l'avenir du pays.

Une hausse rapide des effectifs scolaires à cause de la gratuité de l'enseignement

« Leadership politique et arbitrages nationaux des investissements du secteur éducatif en RDC » a été la thématique de la première journée des travaux avec une série des panels autour des sujets spécifiques. La ministre d'État, Raïssa Malu, a indiqué que la gratuité de l'enseignement a provoqué une hausse rapide des effectifs scolaires, exerçant une forte pression sur le système éducatif. Elle a toutefois précisé que les difficultés varient selon les provinces. « Nous devons veiller à ce que chaque franc congolais investi dans la gratuité soit alloué là où les besoins sont les plus urgents », a-t-elle déclaré. Pour elle, le principal défi est de gouverner à partir des données fiables : cartes scolaires actualisées, statistiques détaillées, indicateurs de performance.

La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté a également insisté sur la nécessité de renforcer l'administration afin d'assurer un pilotage efficace des réformes. Ainsi, pour répondre aux défis systémiques et structurels liés à l'afflux d'élèves, le ministère mise sur deux leviers : une gouvernance fondée sur les données et l'investissement dans le renforcement des capacités administratives. Raïssa Malu s'exprimait lors du premier panel consacré à « La soutenabilité financière de la gratuité du primaire et à son extension progressive au secondaire ».

Prenant lui aussi la parole à ces assises, le vice-Premier ministre en charge du Budget, Adolphe Muzito, a informé que quatre mille enseignants peuvent aller en retraite dans un premier temps, selon des dispositions déjà prises à ce sujet. Le Sénégalais El Hadj Serigne Mbaye Thiam, envoyé de haut niveau du GPE, a également été panéliste.

Trois autres panels ont fait partie du programme de la première journée de l'événement. « Mieux investir dans l'éducation pour une transformation durable du système : mobilisation, généralisation et gestion de relais » a été le sujet du deuxième panel avec des panélistes de haut rang, notamment le représentant de la Banque mondiale ; le ministre d'État en charge du Plan, Guylain Nyembo; le vice-ministre des Finances, Grâce Yamba; et la gouverneure de la riche province minière du Lualaba, Fifi Masuka. Celle-ci a parlé de l'appui considérable apporté par l'exécutif provincial du Lualaba au secteur éducatif.

« Formation professionnelle, éducation non formelle et employabilité des jeunes » c'est le titre du troisième panel avec les interventions du ministre d'État, Marc Ekila, de la Formation professionnelle ; de la ministre Eve Bazaïba des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale ; et du représentant de l'Unicef. Enfin, le quatrième panel a été centré sur le « Financement stratégique de la recherche et de l'innovation », avec les interventions de la ministre Marie-Thérèse Sombo de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique ; du ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa Maliiba; et d'un représentant des partenaires techniques et financiers.