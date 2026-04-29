Sénégal: Marché régional de la dette - Le pays surpasse sa cible d'emprunt

Porté par une demande vigoureuse des investisseurs, le Sénégal a levé 68 milliards de francs CFA lors de l'adjudication du 24 avril 2026, excédant de 3 milliards son objectif initial. Cette performance illustre la résilience et l'attractivité persistante de sa signature souveraine dans un environnement régional sous tension.

Le Sénégal confirme, une fois encore, sa capacité à mobiliser l'épargne régionale dans des conditions maîtrisées. À l'occasion de l'adjudication organisée le 24 avril 2026 sur la plateforme UMOA-Titres, l'État a levé un montant total de 68 milliards de francs CFA, dépassant l'objectif initialement fixé à 65 milliards. L'opération a suscité un engouement notable, les soumissions globales excédant 80 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 123 %, révélateur de la confiance des investisseurs.

Structurée autour d'une émission combinée de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d'Obligations assimilables du Trésor (OAT), l'opération traduit une stratégie de financement délibérément étagée sur l'ensemble des maturités. Le BAT à 12 mois a permis de mobiliser près de 14,9 milliards de francs CFA à un rendement moyen de 6,81 %, confirmant son rôle d'instrument privilégié de gestion de trésorerie à court terme.

Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 3 ans s'est imposée comme le principal vecteur de collecte, drainant à elle seule plus de 50 milliards de francs CFA à un taux avoisinant 7,9 %. Les maturités plus longues, à 5 et 7 ans, ont enregistré des rendements respectifs de 7,78 % et 7,68 %, dessinant une courbe des taux relativement aplatie. Une telle configuration traduit une préférence du marché pour la visibilité à court terme, sans pour autant pénaliser significativement les engagements de plus longue durée.

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Fidèle à une gestion rigoureuse de la dette, le Trésor sénégalais n'a retenu qu'un peu plus de 84 % des offres soumises, privilégiant une allocation sélective fondée sur l'optimisation des conditions de financement. Cette discipline a permis non seulement de dépasser l'objectif de levée, mais également de contenir les coûts d'emprunt dans des proportions soutenables.

Par ailleurs, l'opération s'est distinguée par la diversité de ses souscripteurs, issus de cinq pays de l'Union : la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo. Cette participation plurinationale atteste de la profondeur croissante du marché régional et de l'attrait des titres sénégalais au-delà des frontières nationales.

Dans un contexte marqué par une intensification de la concurrence entre États pour l'accès aux ressources financières, cette adjudication conforte la position du Sénégal comme signature souveraine de premier plan au sein de l'espace UEMOA, capable de conjuguer efficacité de mobilisation et prudence dans la gestion de sa dette.