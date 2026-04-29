Afrique: Conférence Sahara (BAL)-FUS de Rabat-As Ville de Dakar ce mercredi 18h - L'AS Ville de Dakar dans le dur

L'AS Ville de Dakar retrouve ce mardi le parquet dh complexe Moulaye Hassan pour le duel qui l'opposera à l'équipe locale du FUS de Rabat dans le cadre de la Conférence du Sahara. Sous pression après deux défaites face au club africain de Tunis, les champions du Sénégal n' a plus droit à l'erreur. Une victoire sera impératif pour se relancer et espd'espérer décrocher l'un des quatre tickets qualificatifs pour la Final 8 prévue du 22 au 31 ma à Kigali

L'AS ville de Dakar poursuit son parcours en affrontant mercredi 29 avril , les Marocains du FUS de Rabat dans le cadre de la 3e journée de la Conférence du Sahara de la Basketball Africa League ( BAL) qui se déroulent au Maroc.

Déjà dans le dur après une entame chaotique marquée par deux défaites face au club Africain de Tunis (79-85) et face à Al Ahly d'Egypte (72-76), le club Dakarois n'a plus droit à l'erreur. Dans sa réaction, le président du club dakarois, ne s'y trompe pas. Les champions du Sénégal n'a désormais plus droit à l'erreur.

«Ces deux matchs perdus signifient que l'ASC Ville de Dakar n'a plus droit à l'erreur pour ses trois prochains matchs et toutes ces rencontres seront des finales. Concernant les recrues il y a eu des améliorations lors de cette deuxième sortie comparée à la première rencontre», a -t-il réagi.

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Le coach Moustapha Gaye peut compter sur l'expérience et les talent de l'international ivoirien Souleymane Diabaté, double vainqueur de la compétition, mais aussi Franco-senegalais Axel Toupane et Matthieu Missonnier, ainsi que les intérieurs Deng Angok Yak Deng (Soudan du Sud) et Ater Majok (Soudan) pour trouver la bonne carburation et transcender leur jeu Surtout face à adversaire qui a déjà fait forte impression devant son public en enchaînant deux victoires en autant de sorties.

Après FUS Rabat , l'ASVD affrontera la JCA Kings (Côte d'Ivoire), JCA, avant de conclure face aux Nigérians du Maktown Flyers.

Éliminée prématurément lors de la précédente édition avec un bilan de deux victoires et quatre défaites, l'équipe dakaroise, a clairement affiché son ambitions pour cette sixième saison de la BAL. Il s'agit de décrocher l'un des quatre tickets qui ouvrent les portes du Final 8 prévue à Kigali.

Après les phases de poules à Rabat, les quatre meilleures équipes sur les six en lice rejoindront les qualifiés de la Conférence Kalahari, dont Al Ahly de Tripoli et le Petro de Luanda, pour les play-offs prévus du 22 au 31 mai à Kigali, au Rwanda.