Sénégal: Atelier sur la tenure de l'eau et le pastoralisme - Plus de 2000 forages annoncés

2000 forages en cours de construction pour soutenir l'action des éleveurs du Sénégal. Cette information est donnée par le représentant du ministre de l'Agriculture, de la souveraineté́ alimentaire et de l'élevage, Youssou Guèye. Ce dernier a présidé la cérémonie d'ouverture hier, mardi 28 avril, de l'atelier national multi-acteurs sur la tenure de l'eau et le pastoralisme à côté de la représentante résidente de la Fao.

Le pastoralisme occupe une place essentielle dans les systèmes économiques, sociaux et alimentaires du Sénégal. Depuis hier, mardi 28 avril 2026, la Fao et le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté́ alimentaire et de l'élevage tiennent, à Dakar, un atelier national multi-acteurs sur la tenure de l'eau et le pastoralisme. Un événement qui s'inscrit dans le cadre du projet Initiative sur la sécurité de l'eau et de l'alimentation pour l'Afrique, mis en oeuvre par la Fao, avec l'appui de l'agence Espagnol pour la coopération internationale au développement.

Pour le représentant du ministre de l'Agriculture de la souveraineté́ alimentaire et de l'élevage, Youssou Guèye par ailleurs directeur des bassins de rétention et des lacs, la question de la tenure de l'eau est au coeur des enjeux de durabilité et de justice sociale. Il estime que dans un contexte marqué par la variabilité climatique et la pression croissante sur les ressources naturelles, il est essentiel de garantir un accès équitable et sécurisé à l'eau pour tous les acteurs, notamment les communautés pastorales qui dépendent directement de cette ressource pour leur survie et leur mobilité. « Cet atelier offre une plateforme de dialogue unique entre les représentants de l'État, les collectivités territoriales, les organisations de producteurs, les chercheurs et les partenaires techniques et financiers.

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Ensemble, nous avons la responsabilité de réfléchir à des mécanismes innovants de gouvernance de l'eau, capables de concilier les besoins agricoles, pastoraux et environnementaux » a-t-il déclaré. Et d'annoncer que plus de 2000 forages sont en cours de construction. « 2100 forages sont en cours de construction avec les acteurs et nous comptons mobiliser le privé national et international. Nous sollicitons aussi l'accompagnement de la FAO qui nous a accompagné pour nous montrer la voie pour qu'on puisse concevoir ce projet » a-t-il déclaré. Pour la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la Fao, Bintia Stephen-Tchicaya, cette rencontre constitue un pilier des moyens de subsistance, un facteur de sécurité́ alimentaire et un levier important de résilience face aux aléas climatiques.

Cependant, elle estime que la durabilité́ de ce système repose sur une condition fondamentale, à savoir un accès équitable, sécurisé́ et durable aux ressources naturelles, en particulier à l'eau. « Les résultats de cette étude, qui seront présentés et discutés au cours de cette journée, constituent une base importante pour la réflexion collective. Ils permettent de mieux comprendre les dynamiques existantes, d'identifier les défis majeurs, mais également de mettre en évidence des pistes d'amélioration concrètes. » a-t-elle soutenu. Et d'ajouter : « C'est dans cette perspective que la question de la tenure de l'eau revêt une importance stratégique. Elle renvoie aux cadres juridiques, institutionnels et aux pratiques qui organisent l'accès, l'utilisation et la gestion de cette ressource essentielle. Sa gouvernance conditionne directement la résilience des systèmes pastoraux et la durabilité́ des systèmes alimentaires ».