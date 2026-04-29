Sénégal: Conférence de presse coalition Diomaye Président - Textes issus des dialogues nationaux publiés

S'exprimant sur l'actualité nationale, la Coalition Diomaye Président réunit lors d'une conférence de presse tenue hier, lundi 27 avril a salué la publication par le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye des quatre avant projets de loi traduisant les consensus dégagés au cours des deux dialogues nationaux inclusifs : les Assises de la Justice (mai-juin 2024) et le Dialogue national sur le système politique (mai-juin 2025). Des avancées importantes en voie d'approfondir la démocratie sénégalaise, applaudit la Coalition supervisée par Aminata Toure.

Réunie en conférence de presse hier, lundi 27 avril, la Coalition Diomaye Président par la voix de sa superviseure générale, Aminata Toure s'est entretenue avec la presse sur l'actualité nationale, en particulier, des avancées importantes notées dans la gouvernance du Président de la République en termes d'approfondissement de la gouvernance sénégalaise qui selon elle depuis des décennies se nourrit de consensus fécond entre les acteurs publics.

Pour illustrer ses propos, Aminata Touré a mis en avant la tradition de dialogue constituant une véritable marque de fabrique de la démocratie sénégalaise que le Président Diomaye Faye a perpétuée en convoquant en 2024 deux après son élection les Assises sur la justice, puis celles sur le système politique en 2025.

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Deux dialogues auxquels, elle annonce que « les projets de textes donnant corps au consensus issus de ces consultations viennent ainsi, d'être mis à la disposition des citoyens Sénégalais, préalablement à leur adoption au Conseil des Ministres et à leur transmission à l'assemblée nationale. »

Un acte hautement salué au sein de la Coalition car, pour la Superviseure générale, « il est évident que pour des textes d'une aussi grande importance, il faut veiller à ce que les sénégalais s'en approprient, parce qu'ils constituent l'essence du consensus qui a été obtenu.

Parmi les avant projets de loi rendus publics hier, figurent, Révision de la Constitution, la Loi organique relative à la Cour constitutionnelle, le Code électoral et création de la CENI et la Loi relative aux partis politiques.