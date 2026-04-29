Afrique: Martial Godo, l'homme inattendu qui évolue au RC Strabourg

29 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Thomas-Sean de Saint Leger

Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont 11 sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 11 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Place à l'Ivoirien Martial Godo, ailier du RC Strasbourg.

« Je voudrais continuer de marquer le but pour aider les équipes, pour gagner ». Il y a dans son français un peu de Côte d'Ivoire, beaucoup d'Angleterre, Beckett Martial Godeau, ça ne s'invente pas, est un enfant de Londres formé et lancé au Dartford F.C, un petit club de banlieue.

« Mon histoire est assez incroyable. Je viens de la plus basse division d'Angleterre, j'y étais encore il y a peut-être trois ans. C'est fou pour moi ce changement », dit-l'intéressé.

« C'est clairement une des révélations de la saison »

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Une trajectoire express en passant par Fulham, deux matchs à peine en Premier League et Martial Godot débarque à Strasbourg sur la pointe des pieds. Huit mois plus tard, l'Alsace et la Ligue un sont sous le charme de ce petit gabarit explosif et déroutant. Nabil Djellit, consultant de Radio Foot international. « C'est clairement une des révélations de la saison. C'est vrai qu'il est arrivé dans ce flux de joueurs à Strasbourg, où même nous, on s'y perd puisqu'il y a des joueurs qui arrivent, qui sont prêtés par Chelsea. Il y a aussi d'autres joueurs avec d'autres trajectoires. C'est son cas. C'est un parcours un peu atypique, un ailier excentré, percutant, qui fait des différences brutales et je sais qu'il peut me surprendre. Il peut être imprévisible et il peut réussir de belles choses. »

Illustration avec la sélection ivoirienne. L'Ancien international anglais, catégorie moins de 20 ans, fêtait sa première cape chez les Éléphants fin mars dernier contre la Corée du Sud avec soixante-quatre minutes sur le terrain pour marquer les esprits. Un but, une passe décisive, fini d'attendre. Godot est un homme pressé. Il est un candidat naturel à une place pour la Coupe du monde.

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