Afrique: Le Maroc et l'Afrique entretiennent des relations multidimensionnelles et enracinées dans l'Histoire

Le Maroc entretient avec l'Afrique des relations multidimensionnelles et profondément enracinées dans l'Histoire, ont souligné, lundi à Rabat, les participants à une conférence sous le thème "Les Rois Alaouites et l'Afrique: de la libération nationale aux partenariats stratégiques".

Au fil des siècles, le Maroc a fait de son attachement à l'Afrique le socle de sa politique, partant de la conviction que son développement ne peut se faire séparément de son environnement continental, ont affirmé les intervenants à cette conférence, organisée par le Club diplomatique marocain, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Dans ce sens, le président du Club diplomatique marocain Abdelouahab Bellouki a indiqué que le Maroc a constamment veillé à consolider ses liens avec sa profondeur africaine et a toujours été un acteur essentiel dans la dynamique du continent et une composante de ses processus historiques.

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De ce fait, l'orientation africaine du Maroc n'est pas le fruit de choix conjoncturels, mais découle d'un prolongement naturel et d'une histoire longue et riche nourrie par des liens à caractère politique, économique et spirituel, a relevé M. Bellouki, ajoutant qu'à l'ère moderne, cette relation profonde a acquis un caractère institutionnel et stratégique grâce à l'action des Rois du Maroc depuis l'indépendance.

Abordant les relations entre le Maroc et l'Afrique sous le règne de Feu SM Mohammed V, le diplomate Farhat Bouazza a rappelé que le regretté Souverain, profondément convaincu que la liberté d'un peuple était indissociable de la liberté des autres, a transformé les villes de Rabat et de Casablanca en un véritable carrefour de la diplomatie de la libération.

"La politique africaine de Feu SM Mohammed V reposait sur trois convictions fondamentales, à savoir l'interdépendance des luttes pour la libération, la solidarité islamique et africaine comme ciment naturel entre les peuples du continent et le rôle du Maroc comme puissance médiatrice et locomotive panafricaine", a-t-il expliqué.

Il a aussi évoqué les plus importantes contributions de Feu SM Mohammed V au raffermissement de l'unité africaine, en l'occurrence la tenue de la conférence de Casablanca en janvier 1961, dont la Charte ayant sanctionné les travaux a condamné fermement le colonialisme et le néocolonialisme sous toutes ses formes et confirmé la nécessité du soutien à tous les mouvements de libération nationale.

Pour sa part, le diplomate Hassan Hami a mis l'accent sur les relations maroco-africaines sous le règne de Feu SM Hassan II, qui ont évolué, selon lui, dans un contexte international marqué par la guerre froide et ses répercussions sur les relations entre les Etats.

Devant ces défis, Feu SM Hassan II a fait preuve d'une grande sagesse et clairvoyance dans la gestion des relations internationales du Maroc, notamment avec son environnement africain, a indiqué M. Hami, soulignant que le regretté Souverain a réussi l'oeuvre du parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume et du renforcement de la place du Maroc sur la scène africaine.

Grâce à la sagesse de Feu SM Hassan II, le Maroc a récupéré ses territoires sous occupation et a poursuivi son processus de développement parachevé ensuite par son digne successeur Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a dit le diplomate.

Dans le même sillage, le président du Centre marocain des études stratégiques Mohamed Benhammou a indiqué que sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la diplomatie marocaine a marqué une rupture avec l'approche traditionnelle, basée sur l'adaptation aux mutations internationales, à la faveur d'une démarche stratégique proactive.

Cette approche a donné lieu à un développement remarquable de la diplomatie africaine du Maroc, dans le cadre d'une nouvelle politique Sud-Sud à portée humaine et solidaire, a-t-il soutenu, ajoutant que cette diplomatie, à caractère multidimensionnel et complémentaire, s'appuie sur une souplesse dans l'adaptation aux mutations, un pragmatisme dans le choix des partenaires et une interaction instantanée avec les crises.

L'organisation de cette conférence, marquée par la présence de représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc, de chercheurs et d'acteurs associatifs, intervient dans le cadre de la célébration, le 26 avril de chaque année, de l'anniversaire de la création officielle du ministère des Affaires étrangères.