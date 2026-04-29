Cote d'Ivoire: Siam Meknès 2026 - Le pays affirme son ambition touristique à travers son agriculture

La Côte d'Ivoire a marqué les esprits à la 18e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc (Siam), tenue du 20 au 28 avril 2026 à Meknès.

À travers une participation remarquée, le pays s'est positionné comme un acteur incontournable de la coopération Sud-Sud, en mettant en avant une stratégie innovante liant agriculture, tourisme et culture.

Conduite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, accompagné du ministre délégué Bernard Kini-Komoé, la délégation ivoirienne a bénéficié d'un appui déterminant de l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, SEM Lamine Ouattara. Celui-ci a mobilisé une équipe dynamique pour assurer une présence forte et visible du pays tout au long de l'événement.

L'agriculture, levier d'un tourisme ivoirien conquérant

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Au coeur de la participation ivoirienne, le Bureau du Tourisme et des Loisirs s'est distingué par une approche immersive et innovante. Sous la coordination de sa Directrice, Mme Audrey N'Kpeoudjé, l'espace ivoirien a offert aux visiteurs une véritable plongée dans l'univers de la « Sublime Côte d'Ivoire ».

Artisanat authentique, gastronomie riche et variée, jeux et loisirs traditionnels, animations culturelles et dispositifs de réalité virtuelle ont permis de valoriser les potentialités touristiques du pays. Cette mise en scène a démontré que les terroirs agricoles ivoiriens constituent un puissant levier d'attractivité touristique.

À travers cette stratégie, la Côte d'Ivoire ambitionne de séduire plus d'un million de visiteurs en capitalisant sur l'authenticité de ses produits, la richesse de ses traditions et la chaleur de son hospitalité.

Entre Meknès et Rabat, une vision tournée vers l'innovation

La dynamique ivoirienne ne s'est pas limitée au SIAM. Le 23 avril 2026, à Rabat, la délégation ivoirienne a pris part à l'ouverture du Bureau Innovation de l'ONU Tourisme, une première en Afrique. La présence du Bureau du Tourisme et des Loisirs de l'Ambassade de Côte d'Ivoire à cet événement stratégique témoigne de la volonté du pays de s'inscrire dans les nouvelles tendances du tourisme mondial.

Dans un message adressé à la presse au nom du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, Mme Audrey N'Kpeoudjé a clairement affiché les ambitions ivoiriennes :

« La Sublime Côte d'Ivoire entend séduire plus d'un million de visiteurs en valorisant ses terroirs agricoles, son artisanat et son hospitalité. Notre ambition est claire : faire de l'agriculture un produit d'appel touristique et inscrire notre pays dans la dynamique d'innovation portée par l'ONU Tourisme à Rabat. »

Une présence ivoirienne impactante et stratégique

Entre Meknès et Rabat, la Côte d'Ivoire a su démontrer que l'agriculture et le tourisme sont indissociables dans sa stratégie de développement. Cette vision intégrée, portée par une diplomatie économique et culturelle active, positionne le pays comme un modèle en matière de valorisation des ressources locales.

Le rôle déterminant de l'Ambassadeur Lamine Ouattara et de la Directrice Audrey N'Kpeoudjé a permis de renforcer l'axe Abidjan-Rabat, désormais perçu comme un véritable moteur de coopération africaine.

À travers cette participation réussie, la Côte d'Ivoire confirme son ambition : bâtir une économie durable et attractive, où agriculture, culture et innovation se conjuguent pour faire rayonner la destination ivoirienne à l'échelle internationale.