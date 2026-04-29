Cote d'Ivoire: Sécurité incendie - Des techniciens renforcent leurs compétences

Des techniciens en sécurité incendie ont été formés aux exigences essentielles du métier, le 25 avril 2025, à Attécoubé (Abidjan). Ce renforcement des capacités a été organisé par l'entreprise Nouvelle génération multiservice & innovation, spécialisée dans les systèmes de détection. Cette formation s'est articulée autour de deux volets essentiels de la sécurité incendie, à savoir le système conventionnel et le système adressable.

Selon Arnaud Boni, gérant de l'entreprise et formateur du jour, cette session permettra notamment à ceux qui réalisent déjà des installations, sans en maîtriser pleinement les exigences, de se conformer désormais aux normes requises. « Nous avons constaté que, généralement en entreprise, les gens ne mettent pas beaucoup l'accent sur la détection. Alors, nous avons décidé de mettre à disposition notre expertise pour former les techniciens du domaine, qui installent des équipements de détection d'incendie », a-t-il ajouté.

Au terme de cette formation, l'objectif est de rendre les techniciens plus performants sur les différents systèmes de détection incendie, mais également de renforcer leurs capacités à identifier le type de câble adapté, à choisir les détecteurs appropriés en fonction des installations électriques et à maîtriser les configurations requises pour les systèmes d'incendie.

Les participants, satisfaits, ont salué cette formation en adéquation avec leurs attentes. Ils affirment avoir acquis de nouvelles compétences, renforçant ainsi leur expertise.

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Pour Ouattara Siaka, cette formation a été une véritable découverte : « Je n'avais pas de notions sur le système d'incendie. Aujourd'hui, je comprends le rôle d'une centrale, d'un détecteur de fumée et d'un détecteur de gaz. J'ai beaucoup appris ».

Doumbia Yacouba, un autre participant, s'en est également réjoui : « Je voulais approfondir mes connaissances. Cette formation m'a permis de comprendre tout le processus du câblage ».

À l'issue de la formation, des certificats ont été délivrés aux participants, attestant des compétences acquises.