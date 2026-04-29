Cote d'Ivoire: San Pedro - Le Conseil régional a réceptionné le Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire

Autorités préfectorales, responsables administratifs, experts et partenaires techniques ont pris part le 23 avril, au siège du Conseil régional, à une rencontre consacrée à la réception officielle du Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (Sradt). Ce document, élaboré par la Chaire Unesco Anticipation, Prospective et Territoires durables de l'Université de Bouaké, a été présenté à l'occasion d'un atelier qui a vu également le lancement du processus d'élaboration du Plan stratégique de développement (Psd).

Représentant la Chaire Unesco, le Dr Coulibaly Tiécoura Hamed, chef de service des études et consultances, a salué la confiance du Conseil régional, précisant que le Sradt propose une vision prospective du territoire à l'horizon 2040. Structuré autour de sept axes majeurs, notamment la démographie, les infrastructures, l'environnement et l'aménagement du territoire, le SRADT décline plusieurs scénarios d'évolution et privilégie une trajectoire optimiste, traduite en actions à court, moyen et long terme.

Parallèlement, le Plan stratégique de développement amorce une démarche participative visant à associer étroitement les populations locales. Cette approche, fondée sur une planification ascendante, entend intégrer les attentes des citoyens afin de promouvoir un développement inclusif. La conception dudit plan, également confiée à la Chaire Unesco en raison de son expertise, reposera sur une collecte approfondie de données et sur la prise en compte des perceptions des populations, aussi bien en milieu urbain que rural, afin d'assurer la pertinence des projets envisagés.

Il devra s'aligner sur les orientations du Programme national de développement (Pnd) à l'horizon 2030. Il constituera, à terme, un cadre opérationnel pour la mise en oeuvre de projets prioritaires et la consolidation d'un développement structuré.

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Représentant le président du Conseil régional, Bouéka Nabo Clément, le premier vice-président, Gilles Diénot Gueu, a souligné l'importance de ces outils pour harmoniser les actions de développement et éviter toute dispersion. Il a inscrit cette dynamique dans la continuité des ambitions historiques de la région, depuis l'ère du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'aux transformations actuelles portées par le dynamisme portuaire et industriel.

Au-delà de la planification, l'initiative vise à inscrire durablement San Pedro dans une logique de développement équilibré, a-t-il soutenu. Il a fait noter que le diagnostic territorial réalisé prend en compte les dimensions économiques, sociales, culturelles et environnementales, garantissant une approche globale et respectueuse des équilibres écologiques.