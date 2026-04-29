Mali: Paris recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le pays «dès que possible»

La France recommande aux ressortissants français présents au Mali « de prévoir un départ temporaire dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles », selon des consignes du ministère des Affaires étrangères actualisées et publiées le 29 avril.

« Après les attaques du samedi 25 avril 2026 dans plusieurs localités du Mali, dont Bamako, la situation sécuritaire demeure extrêmement volatile », affirme ce mercredi le ministère des Affaires étrangères. « Pour rappel, il reste formellement déconseillé de se rendre au Mali, quel que soit le motif », rappelle le Quai d'Orsay, qui ajoute : « Dans ce contexte évolutif, les ressortissants français encore présents au Mali sont vivement incités à demeurer chez eux et à rester au contact de leur famille et de leurs proches, en les tenant régulièrement informés. »

Au total, 4 200 Français sont inscrits au registre consulaire, auxquels il faut ajouter les non-inscrits, estimés à quelque 3 000. Aux deux tiers, il s'agit de binationaux installés dans la capitale malienne.

Le chef de la junte du pays, le général Assimi Goïta, est réapparu le 28 avril à la télévision nationale affirmant que la situation d'une « extrême gravité » est « maîtrisée ».

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La situation reste tendue au Mali, après les attaques coordonnées, les 25 et 26 avril, des jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et du Front de libération de l'Azawad (FLA), contre plusieurs villes. Lors de ces attaques, le ministre malien de la Défense Sadio Camara a été tué et les forces rebelles ont pris le contrôle de Kidal.