Congo-Kinshasa: De nombreuses incursions des armées et de milices aux frontières du pays

La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) mobilise toute l'attention. Mais un rapport parlementaire congolais que RFI a obtenu révèle que les problèmes aux frontières de la République démocratique du Congo dépassent largement le seul front rwandais. Des soldats zambiens occupent des localités dans le Tanganyika. Des milices centrafricaines opèrent dans le Bas-Uele. L'armée sud-soudanaise fait des incursions dans le Haut-Uele. Et des milliers de Congolais ont été expulsés d'Angola.

Muliro et Moba sont deux localités de la province du Tanganyika, dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC). Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, les a citées nommément devant l'Assemblée nationale en décembre dernier. Selon lui, l'armée zambienne occupe ces deux localités congolaises.

Ce n'est pas nouveau. En 2020 déjà, des soldats zambiens avaient hissé leur drapeau sur le territoire congolais, dans le groupement de Moliro. La SADC avait été saisie. Kinshasa avait annoncé leur retrait. Aujourd'hui, le dossier est toujours mentionné dans un rapport parlementaire, sans solutions annoncées.

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Mais la Zambie n'est pas la seule frontière sous pression. Le rapport du Sénat de mai 2025, lui aussi obtenu par RFI, élargit le constat. Avec l'Angola, des embarcations de pêcheurs congolais sont régulièrement arraisonnées par la marine angolaise. Des éléments du mouvement séparatiste FLEC font des incursions sporadiques dans le Kongo Central.

Au nord, à la frontière centrafricaine, des milices Seleka et anti-balaka opèrent dans les camps de réfugiés du Bas-Uele. Et l'armée sud-soudanaise mène des incursions à Faradje, dans le Haut-Uele, à la recherche des rebelles de la SFA. À l'ouest enfin, avec la République du Congo voisine, des différends persistent autour des îles et îlots du fleuve Congo et de la rivière Ubangi, notamment dans le territoire de Libenge.