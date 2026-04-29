Sénégal: Kaolack -Élections locales de 2027, le président de la Chambre des métiers déclare sa candidature

Devant un public nombreux, essentiellement composé d'artisans venus de tous les coins et recoins de la région de Kaolack, le président de la Chambre des métiers de Kaolack, Sidy Diop, a annoncé, samedi 25 avril dernier, sa candidature pour la mairie de Kaolack. Une initiative qu'il a prise non seulement pour gratifier les populations de Kaolack de son riche parcours et autres expériences acquises au sein des différentes collectivités de la commune de Kaolack pendant près d'une vingtaine d'années, mais surtout pour redonner à l'artisanat un nouvel air.

Au-delà des ambitions qu'il s'est fixé pour apporter des solutions aux nombreux cas d'inondations touchant la ville de Kaolack chaque hivernage, aux questions liées à la voirie, à la gestion des différentes compétences relevant de la municipalité, le président de la Chambre des métiers de Kaolack entend développer tout un canevas de programmes et d'actions pour abréger le calvaire des populations dont le secteur de l'artisanat qui en souffre le plus. Le message qu'il a porté à son public, au-delà de l'aspect séduction, a consisté à appeler ses pairs artisans à croire à eux-mêmes, à leurs savoirs faire et leurs poids et contribution dans le secteur économique local et la croissance au niveau tertiaire.

Ainsi, compte tenu de la forte représentativité du secteur artisanal sur le plan national et local, le président de la Chambre des métiers de Kaolack a saisi cette opportunité pour inviter les différents responsables et représentants dans les départements, communes et arrondissements de la région de Kaolack à postuler afin que le secteur de l'artisanat remporte le maximum d'institutions et de sièges au sortir des prochaines élections locales. Il a estimé que la clé de réussite dans ce projet passe par un esprit d'ouverture efficace. Et pour cela, le président Sidy Diop a invité les futurs candidats à gérer au mieux leurs relations avec les populations, à les raffermir davantage. Et, au lieu d'être toujours en conflit avec les populations et trainer souvent d'honnêtes gens en justice pour des raisons minimes ou parfois même insensées, il les conseille d'essayer de se rapprocher des populations au maximum pour disposer d'un électorat sécurisé plus tard.