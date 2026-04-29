Tunisie: Conseil des ministres - Examen des décrets d'application de la hausse des salaires

Au nom du président de la République, Kaïs Saïed, et sur instruction de ce dernier, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé, mardi 28 avril 2026, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen des textes réglementaires relatifs à la revalorisation des salaires et des rémunérations dans les secteurs public et privé.

Le Conseil a examiné huit projets de décrets portant sur la revalorisation des salaires et des rémunérations, dont quatre concernent le secteur public et quatre autres le secteur privé. Cette revalorisation couvre les agents de l'État, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des entreprises et établissements publics. Elle s'étend également aux entreprises du secteur privé, et inclut par ailleurs les pensions de retraite.

En ouverture des travaux, la cheffe du gouvernement a indiqué que cette réunion s'inscrit dans la continuité d'une série de rencontres tenues par le président de la République, Kaïs Saïed, consacrées à l'examen des modalités d'application des dispositions de l'article 15 de la loi de finances de l'année en cours. Cet article porte sur la revalorisation des salaires, des rémunérations et des pensions de retraite pour les années 2026, 2027 et 2028.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a souligné que cette orientation s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle social de l'État dans les différents domaines, du soutien au pouvoir d'achat des Tunisiennes et des Tunisiens, ainsi que de la garantie d'une vie digne. Elle a également mis en avant les objectifs de justice sociale et de stabilité sociale, à travers l'instauration d'une rémunération jugée équitable et adaptée pour l'ensemble des salariés et des retraités.

En clôture des travaux du Conseil, la cheffe du gouvernement a réaffirmé la poursuite de la politique sociale de l'État tunisien, conformément aux orientations du président de la République, visant à répondre aux attentes des citoyens et à garantir leurs droits légitimes à une vie digne.

Elle a ajouté que les efforts se poursuivent afin de surmonter les difficultés et les héritages économiques et sociaux, ainsi que pour mettre en oeuvre un ensemble de projets au profit des Tunisiennes et des Tunisiens, de manière à répondre à leurs attentes et à consacrer les principes de justice sociale et de dignité.