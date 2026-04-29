Tunisie: Retour des tunisiens à l'étranger - Les conditions d'un séjour agréable et porteur

Les Tunisiens qui exercent à l'étranger et qui se préparent à rejoindre la Tunisie afin d'y passer leurs vacances estivales seront, sur instructions précises et claires du Président Kaïs Saïed, choyés et privilégiés. Tout simplement parce qu'ils sont considérés comme le socle fondamental sur lequel s'articule la stratégie nationale de développement équitable, équilibré et solidaire.

Le retour des Tunisiens à l'étranger, à l'occasion des vacances estivales, des mariages et des fêtes de circoncision a, de tout temps, constitué un moment magique de retrouvailles avec leurs familles, leurs amis et leur patrie qui reste toujours dans leurs cœurs. Quelles que soient les circonstances qui les ont poussées à quitter la Tunisie.

Le Conseil ministériel présidé, ces derniers jours, par la Cheffe du gouvernement Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, sur instructions du Président de la République et en application de ses directives en vue de faciliter au maximum les conditions de retour des Tunisiens à l'étranger ne constitue point une traditionnelle rencontre comme aux époques révolues pour que les responsables partent pour ne rien faire. Mais un moment pour que les mesures décidées soient concrétisées et rapidement mises à exécution, afin que Tunisair et la CTN, sans oublier la Douane nationale, se mobilisent comme jamais dans l'objectif de rendre agréable le séjour

des TRE dans leur pays. De manière à les inciter à démentir cette idée répandue malheureusement sur certains médias et surtout sur certains réseaux sociaux irresponsables selon laquelle ils sont plusieurs parmi nos frères et soeurs qui ont décidé de ne plus retrouver leurs familles. Parce qu'ils considèrent qu'ils sont déplumés par les compagnies de transport maritime ou aérien.

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Et aussi parce qu'ils sont faussement conseillés d'investir leurs euros dans des pays étrangers où on leur offre les garanties, les facilités et les incitations qu'on ne met plus en Tunisie à la disposition des investisseurs étrangers, qui sont roulés par les escrocs et les menteurs au point qu'ils sont en train de mettre la clé sous le paillasson de nos entreprises qui fonctionnent encore au ralenti et qui se préparent à déguerpir.

Il reste que la mobilisation et la veille forment la marque de distinction de l'action gouvernementale définie par le Président Kaïs Saïed en partenariat sincère avec les patriotes qui finiront par triompher de tous les obstacles. En premier ceux dressés par ces pseudo-responsables qui ont raté le train de la modernité et qui ne passeront jamais.