Sénégal: Universite Gaston Berger de Saint-Louis - Le Pr Kalidou Sy déplore le faible taux de théories endogènes africaines dans les curricula universitaires

L'enseignant-chercheur à l'UFR des Lettres et Sciences humaines (LSH) de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le professeur Kalidou Sy, a déploré, mardi, le faible taux de théories endogènes africaines dans les curricula universitaires malgré la qualité exceptionnelle des ressources humaines.

"Une chose essentielle, c'est que malgré ce qu'on pense et malgré les recherches en cours, il y a de très faibles théories africaines endogènes", a-t-il déclaré.

Le professeur Sy intervenait ainsi en marge de l'ouverture d'un Colloque international de deux jours (28-29 avril) autour du thème : "Chez-soi, chez nous en Afrique : configuration, interprétation, transformation".

Il a souligné qu'il existe beaucoup de théories sur l'Afrique et beaucoup de théories produites par des africains sur le continent mais en y regardant de plus près, "90% sont des théories occidentales recyclées par des africains".

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Selon le professeur Sy" quelle que soit la détermination des politiques, la détermination et la motivation des générations, si nous ne sommes pas capables de penser par nous-mêmes, nous ne pourrons pas aller de l'avant", soulignant que "les autres pensent de l'Afrique en fonction de leurs propres intérêts".

L'enseignant-chercheur, également Directeur du laboratoire du Groupe de Recherches en Analyse des Discours Sociaux (GRADIS), soutient que nos universités détiennent un potentiel humain important à valoriser, appelant les États africains à comprendre que "les universités sont une partie importante de la société".