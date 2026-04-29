Congo-Kinshasa: Plus de 250 ménages réclament leur indemnisation pour l'élargissement de l'aéroport de Bunia

Au total, 252 ménages installés aux abords de l'aéroport de Bunia exigent leur indemnisation en raison des travaux d'extension de cette infrastructure. Ces habitants ont manifesté pacifiquement ce mardi 28 avril pour dénoncer l'absence de compensation, alors que plusieurs habitations sont déjà fragilisées par les travaux et le trafic aérien.

Si la première phase des travaux (couvrant 2 500 mètres) exécutée par la société Mont Gabaon avait donné lieu à des indemnisations, les familles vivant au-delà de cette zone se retrouvent aujourd'hui dans l'impasse. L'entreprise ne se considérant plus responsable pour la suite du projet, ces foyers disent vivre dans une angoisse permanente.

Un quotidien rythmé par les risques aériens

Outre la menace de démolition, la proximité immédiate de la piste représente un danger physique et matériel pour les riverains.

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« Le souffle des avions nous affecte énormément. À chaque passage, nous sommes obligés de nous réfugier à l'intérieur (de maisons). Plusieurs toitures ont déjà été emportées par le vent. Nous demandons une indemnisation pour pouvoir quitter cet endroit », a témoigné un manifestant.

Le gouvernement provincial promet une solution

La marche pacifique s'est conclue au cabinet du gouverneur de l'Ituri par le dépôt d'un mémorandum. Les autorités provinciales ont tenté de rassurer les familles sur leur volonté de ne pas procéder à des expulsions sans alternative.

Selon Aimé Lobi, conseiller juridique du gouvernement provincial, l'exécutif travaille sur l'identification d'un site de délocalisation approprié. Cependant, les habitants appellent à une accélération du processus pour mettre fin à leur précarité.