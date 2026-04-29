Sénégal: Tabaski 2026 - Des mesures prises pour un bon approvisionnement en moutons à Podor, selon le préfet

Podor — Le préfet Podor, Amadoune Diop, assure que toutes les dispositions sont prises pour garantir un bon approvisionnement de ce département de la région de Saint-Louis en moutons, à l'occasion de l'Aïd-el-kébir, la grande fête musulmane communément appelée Tabaski.

"Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité, la salubrité, l'éclairage public et un bon approvisionnement en moutons pour la Tabaski 2026. Il nous faut également une bonne coordination entre les services concernés", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait à l'issue d'une réunion du comité départemental de développement (CDD) consacrée aux préparatifs de la Tabaski.

Il a rappelé que le département de Podor, zone d'approvisionnement en bétail, reçoit chaque année des animaux en provenance de la Mauritanie, en plus de la production locale.

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Il a assuré que des mesures ont été arrêtées pour sécuriser les points de passage, les marchés hebdomadaires et les points de vente.

Le préfet a également évoqué l'appui de l'État, rappelant que 80 tonnes d'aliment de bétail avaient été mises à disposition des éleveurs, ce qui n'a pas empêché les acteurs de "plaider pour une hausse de ce quota".

Parmi les préoccupations des participants, figure le vol de bétail, un phénomène récurrent aux "incidences économiques importantes", contre lequel il a appelé à une mobilisation accrue.

Concernant les prix, il a salué les mesures de l'État visant à les contenir, exprimant l'espoir d'une baisse ou d'une stabilisation.

Dans cette zone, le prix du mouton a coûté, en moyenne, 120 000 francs CFA l'année dernière.

"Sur le plan sanitaire, aucune difficulté majeure n'est signalée, grâce notamment aux campagnes de vaccination et au contrôle vétérinaire des animaux. Un suivi rigoureux sera assuré", a-t-il promis.