Sénégal: Tabaski 2026 - Des mesures prises pour un bon approvisionnement en moutons à Podor, selon le préfet

29 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Podor — Le préfet Podor, Amadoune Diop, assure que toutes les dispositions sont prises pour garantir un bon approvisionnement de ce département de la région de Saint-Louis en moutons, à l'occasion de l'Aïd-el-kébir, la grande fête musulmane communément appelée Tabaski.

"Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité, la salubrité, l'éclairage public et un bon approvisionnement en moutons pour la Tabaski 2026. Il nous faut également une bonne coordination entre les services concernés", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait à l'issue d'une réunion du comité départemental de développement (CDD) consacrée aux préparatifs de la Tabaski.

Il a rappelé que le département de Podor, zone d'approvisionnement en bétail, reçoit chaque année des animaux en provenance de la Mauritanie, en plus de la production locale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a assuré que des mesures ont été arrêtées pour sécuriser les points de passage, les marchés hebdomadaires et les points de vente.

Le préfet a également évoqué l'appui de l'État, rappelant que 80 tonnes d'aliment de bétail avaient été mises à disposition des éleveurs, ce qui n'a pas empêché les acteurs de "plaider pour une hausse de ce quota".

Parmi les préoccupations des participants, figure le vol de bétail, un phénomène récurrent aux "incidences économiques importantes", contre lequel il a appelé à une mobilisation accrue.

Concernant les prix, il a salué les mesures de l'État visant à les contenir, exprimant l'espoir d'une baisse ou d'une stabilisation.

Dans cette zone, le prix du mouton a coûté, en moyenne, 120 000 francs CFA l'année dernière.

"Sur le plan sanitaire, aucune difficulté majeure n'est signalée, grâce notamment aux campagnes de vaccination et au contrôle vétérinaire des animaux. Un suivi rigoureux sera assuré", a-t-il promis.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.