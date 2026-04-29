Sénégal: L'Université de Thiès lance deux jours de consultations médicales gratuites à Mérina Dakhar

Mérina Dakhar (Tivaouane) — L'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) a entamé, mardi, une campagne de consultations médicales gratuites d'une durée de deux jours, à Mérina Dakhar, une commune du département de Tivaouane (ouest), dans le cadre de sa mission de service à la communauté, a constaté l'APS.

L'initiative de l'UIDT, conduite en partenariat avec la commune de Mérina Dakhar, a mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée d'enseignants-chercheurs, de médecins, de techniciens de santé et de doctorants issus notamment de l'UFR Santé de cette université.

Elle s'inscrit dans la vision "Université-territoire", consistant à rapprocher le savoir académique des réalités locales et à renforcer les synergies avec les collectivités territoriales.

Pendant deux jours, les équipes médicales vont proposer des consultations spécialisées en médecine interne, en pédiatrie, gynécologie, dermatologie et diabétologie.

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Des examens d'échographie et des analyses biologiques seront également réalisés, grâce à un dispositif de laboratoires déployé sur place.

Les populations pourront se faire dépister gratuitement de plusieurs pathologies, dont l'anémie, le diabète et les maladies rénales.

Pour la première journée, une attention particulière a été accordée à la détection précoce de la fibrose hépatique, dans le cadre d'un projet de recherche intégrant l'intelligence artificielle, pour améliorer l'analyse des images échographiques.

"Certaines maladies comme l'hépatite B peuvent évoluer silencieusement pendant longtemps. L'objectif est de les détecter à un stade précoce, avant l'apparition de complications graves comme le cancer", a expliqué le docteur Madoki M. Diop.

Au-delà de l'offre de soins, cette activité est aussi une occasion de mener de la recherche-action, en lien direct avec les besoins exprimés par les populations et les autorités locales, dans une logique de co-construction de solutions adaptées.

Le recteur de l'UIDT, Mamadou Babacar Ndiaye, a rappelé que "l'université, au-delà de ses missions de formation, de recherche et d'innovation, a une responsabilité essentielle : celle du service à la société".

Il a plaidé pour des interventions à fort impact au niveau des territoires.

Le Sous-préfet de l'arrondissement, Mouhamadou Wade, a salué, lors de la cérémonie, une initiative "a forte portée sociale et scientifique", relevant que "lorsque la science se met au service du social, les populations en tirent un bénéfice réel". M. Wade a appelé à la pérennisation de ce type de collaboration.

Le maire de Mérina Dakhar, Mamour Sylla, s'est, lui, réjoui de la mobilisation d'une équipe médicale d'une vingtaine de spécialistes.

Il a toutefois lancé un appel à l'État pour le renforcement du personnel au poste de santé de sa commune, déplorant une prise en charge largement assurée par le Comité de développement sanitaire (CDS), malgré les efforts financiers consentis par la collectivité.

Les populations se sont mobilisées massivement pour venir profiter de ces prestations gratuites, auxquelles elles peinent à accéder en temps normal, en raison de contraintes géographiques et d'un manque de spécialistes.

"La prévention coûte moins cher que la prise en charge des maladies à un stade avancé", a insisté le recteur, soulignant la nécessité de multiplier ce genre d'initiatives.