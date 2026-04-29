Sénégal: La FIFA dévoile 'Echo', troisième single officiel de la Coupe du monde 2026

Dakar — La Fédération internationale de football association (FIFA) annonce avoir dévoilé, mardi, le troisième single officiel de l'album de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada, intitulé Echo.

Ce nouveau titre, à forte tonalité énergique, s'inscrit dans la dynamique artistique de cet opus très attendu, selon un communiqué de la FIFA transmis à l'APS.

Il intègre des samples de "Red & Black Light" du trompettiste Ibrahim Maalouf, et a été coproduit par Tainy, en collaboration avec plusieurs autres artistes et producteurs, selon la même source.

Mêlant les sonorités du dancehall et du reggaeton, "Echo" propose une fusion rythmique qui reflète les influences croisées des scènes musicales caribéennes et latino-américaines, a expliqué le communiqué.

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Le titre se distingue par son approche universelle et son ambition de fédérer un large public autour de la musique et du football.

"Quelle chance de pouvoir unir le monde grâce à la musique et au football", a déclaré Daddy Yankee, une icône du reggaeton cité dans le communiqué, avant de relever "la portée culturelle du projet".

De son côté, l'artiste jamaïcaine Shenseea a insisté sur le caractère universel de ces deux disciplines, capables de transcender les barrières linguistiques et géographiques.

Distribué par Def Jam Recordings, "Echo" est désormais accessible sur les principales plateformes de streaming.

Il succède aux titres "Lighter " et "Por Ella", déjà dévoilés dans le cadre de cet album.

Avec cette nouvelle sortie, le projet musical lié à la Coupe du monde 2026 continue de s'enrichir, proposant une expérience sonore globale qui accompagne la montée en puissance de la compétition internationale, selon la même source.