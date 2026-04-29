Sénégal: Saraya - Des acteurs de l'orpaillage alertent sur la présence massive de mineurs artisanaux à Karakhéna

Kédougou — Les agents de sécurité du site du village aurifère de Karakhéna, dans la région de Kédougou (sud-est), alertent sur la présence massive de mineurs artisanaux dans le périmètre minier de cette localité, pourtant interdit aux activités minières traditionnelles, a constaté APS.

Le village de Karakhéna, dans le département de Saraya (sud-est), est devenu la destination de plusieurs ressortissants de la sous-région.

Ils sont massivement présents sur ce site d'orpaillage traditionnel sur lesquels ils opèrent dans des conditions risquées.

"Les mineurs artisanaux ont largement dépassé la profondeur maximale de 15 mètres, et sont également entrés illégalement dans la zone minière d'Afrigold à travers de galeries creusées latéralement. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours victimes des éboulements mortels au niveau du site d'exploitation", interdit aux activités minières artisanales, a déclaré Idrissa Ba, responsable des "tomboulmas", agents de sécurité-chef du village aurifère de Karakhéna.

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Selon lui, s'il existe un couloir officiel d'exploitation minière artisanale, la situation de Karakhéna diffère considérablement de celle des autres zones.

Idrissa Ba affirme qu'à plusieurs reprises, les agents de sécurité du site de Karakhéna ont été attaqués par ces mineurs artisanaux qui sont nombreux et difficilement maîtrisables.

Il a fait observer que ces mineurs refusent généralement de respecter les règles établies sur le site d'orpaillage, et sont donc régulièrement victimes d'accidents, notamment d'effondrement des toits des galeries.

Ces mineurs clandestins viennent parfois en groupe de plusieurs dizaines de personnes, s'introduisent dans des périmètres où ils ne sont pas censés opérer et s'attaquent souvent aux agents de sécurité qui ne peuvent qu'informer la gendarmerie, a-t-il souligné.

Il a invité l'Etat à renforcer la sécurité à Karakhéna en octroyant des couloirs d'or à ces mineurs et en réorganisant le site pour lutter contre les éboulements et les "agressions" dont sont victimes les "tomboulmas" et la population.

En 2024, l'Etat du Sénégal avait suspendu toutes les opérations artisanales illégales dans un rayon de 500 m du fleuve Falémé où opéraient des mineurs.

Le site d'Afrigold, une menace pour la sécurité

"Après la fermeture de cette zone, tous ces orpailleurs clandestins ont déménagé à Karakhéna. C'était une bonne action menée par le gouvernement, mais malheureusement le problème s'est transféré sur le site d'AfriGold, à Karakhéna", a relevé Idrissa Ba.

Le chef de village de Karakhéna, Bourama Keita, a déploré les nombreux éboulements dont sont victimes les mineurs artisanaux et les orpailleurs.

"Ils se cachent la nuit, parfois le jour, pour aller voler le minerai dans le périmètre d'Afrigold avant de disparaître dans le site et dans la brousse", a-t-il poursuivi.

Selon Bourama Keita, des mesures ont été prises pour l'identification des étrangers à travers la délivrance de cartes consulaires. Seulement, souligne-t-il, l'application de cette mesure pose problème.

"Les autorités doivent nous aider dans l'application stricte des cartes consulaires parce qu'on a des règles établies avec l'ensemble des tombolas, surtout par rapport aux heures de travail sur le site (tous les jours de 8h à 16 heures sauf les lundis et les vendredis). Mais les mineurs artisanaux refusent complétement de respecter ces mesures", a-t-il signalé.

Il a plaidé pour la construction d'une brigade territoriale de la gendarmerie nationale et d'un poste de contrôle à Karakhéna, en vue de lutter contre les éboulements et les agressions des personnes mais aussi de prévenir toute autre menace.

Interrogé par l'APS, le superviseur de la sécurité du site d'Afrigold, Martin Jonas Ndécky, a fait savoir que les agents de sécurité sont souvent agressés par les mineurs artisanaux.

"Les agents de sécurité sont victimes presque d'agressions venant des mineurs artisanaux. J'ai moi-même reçu des coups de machette dans le dos récemment. Et nous avons des photos et des vidéos comme preuves à l'appui", a-t-il dit.

Selon Martin Jonas Ndécky, la mine d'Afrigold est déjà devenue "un risque" sécuritaire majeur.

"Pour régler ce problème, nous avons introduit plusieurs plaintes contre X au niveau de la gendarmerie. Et nous avons plusieurs fois sollicité l'apport de la gendarmerie et des agents des eaux et forêts afin de stopper, définitivement, l'invasion étrangère, sans succès", a-t-il expliqué.