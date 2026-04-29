Tunisie: Carthage Cement - Bénéfice en chute de 43 %, mais des dividendes inédits

28 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M

Le bénéfice net de Carthage Cement s'est établi à 40,1 millions de dinars en 2025, contre 70,3 millions en 2024, soit une contraction significative, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 9,2 % à 382,8 millions de dinars, pénalisé par une chute de 19 % des volumes vendus sur le marché local.

Dans ce contexte, le conseil d'administration a néanmoins décidé, pour la première fois de son histoire, de distribuer des dividendes à hauteur de 0,065 dinar par action. Ces résultats ont été arrêtés lors de la réunion du conseil d'administration tenue le vendredi 24 avril 2026. Le total du bilan ressort à 892,8 millions de dinars au 31 décembre 2025, contre 873,5 millions un an auparavant. La baisse du chiffre d'affaires a été partiellement compensée par une hausse de 73 % des volumes exportés.

Le conseil d'administration a par ailleurs convoqué une assemblée générale ordinaire pour le mercredi 24 juin 2026, au cours de laquelle sera soumise à l'approbation la proposition de distribution de dividendes au titre de l'exercice 2025.

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