Tunisie: Accidents du travail - Vos droits, les chiffres, les seuils

Les risques psychosociaux causent chaque année 840 000 décès dans le monde et des pertes équivalant à 1,37 % du PIB mondial. C'est le constat dressé ce mardi 28 avril par Lotfi Mahjoub, directeur général de l'Inspection de la médecine du travail et de la sécurité professionnelle relevant du ministère des Affaires sociales.

Il a également détaillé le barème d'indemnisation applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle : aucune compensation en deçà de 5 % d'incapacité, un capital entre 6 et 15 % et une rente viagère au-delà de 15 %.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée sous le slogan « Garantissons un environnement de travail psychologique et social sain », M. Mahjoub a réaffirmé que la santé et la sécurité au travail constituent un droit constitutionnel. Une commission médicale est chargée de fixer le taux d'incapacité, et le travailleur qui en conteste le résultat peut saisir la justice.

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Le responsable a par ailleurs rappelé que la déclaration de tout accident du travail ou de maladie professionnelle incombe en premier lieu à l'employeur auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie, le salarié conservant toutefois le droit d'y procéder lui-même en cas de défaillance de ce dernier.