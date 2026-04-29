Madagascar: Santé publique - Les cas de rage en hausse

Les campagnes de lutte contre la rage se multiplient. Les cas signalés sont en hausse, selon les vétérinaires.

Les autorités sanitaires font état d'une augmentation des cas de rage. Vingt-deux cas de rage animale et deux cas de rage humaine ont été enregistrés dans la région Analamanga entre janvier et octobre 2025, selon des vétérinaires. Depuis le début de cette année, au moins cinq cas de rage animale ont été signalés. Ils ont été détectés à Ankadivato, à Faliarivo Ambanidia, mais aussi dans l'Atsimondrano et dans l'Avaradrano, selon les mêmes sources.

Par ailleurs, le district de Mananjary est considéré comme une « zone rouge » pour cette maladie. « Trois décès humains ont été enregistrés depuis le début de l'année, dont une fillette de 9 ans, un jeune homme de 17 ans et une mère de 21 ans, dans trois communes différentes du district », rapporte un vétérinaire du district de Mananjary.

À Antananarivo, des foyers de contamination ont été identifiés dans presque l'ensemble des six arrondissements, ainsi que dans les districts environnants comme l'Atsimondrano, l'Avaradrano, Ambohidratrimo et Manjakandriana.

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« Les cas sont en nette hausse par rapport aux années précédentes. Autrefois, on ne recensait qu'environ neuf cas de rage animale par an. Désormais, ils sont plus fréquents», indique un vétérinaire à Antananarivo. Cette progression des cas signalés reflète, selon les professionnels, un système de surveillance mieux structuré. « La rage a toujours été présente, mais la surveillance ainsi que la sensibilisation ont été renforcées. La population est davantage incitée à consulter un médecin en cas de morsure ou de griffure d'un animal », précise une source auprès de la direction des services vétérinaires.

Vigilance

Face à cette situation, les équipes médicales et vétérinaires se mobilisent pour limiter la propagation de la maladie. Des campagnes de vaccination contre la rage sont organisées à Antananarivo. Une opération de castration et de vaccination canine se tiendra à la clinique universitaire vétérinaire d'Ambatobe, du 27 avril au 8 mai, tandis qu'une campagne de vaccination est prévue à Ambohimangakely le 2 mai.

Les vétérinaires rappellent l'importance de la vaccination des animaux domestiques, notamment des chiens et des chats, ainsi que la consultation immédiate d'un centre antirabique en cas de morsure, de griffure suspecte ou de léchage sur une peau lésée.

Ils appellent à la vigilance et au respect des consignes sanitaires afin d'éviter une propagation plus large de la maladie et un risque de décès. « L'issue de la rage est toujours mortelle, aussi bien pour l'humain que pour l'animal », souligne une vétérinaire. Elle rappelle qu'en cas de morsure ou de griffure, il est essentiel de nettoyer la plaie avec du savon pendant quinze minutes, puis de se rendre dans un centre antirabique dans les plus brefs délais pour une prise en charge.