Madagascar: Secteur extractif - L'exploitation du mica tient un rôle stratégique

Le mica est un secteur stratégique pour l'économie malgache et ses exportations. À Antsirabe, le ministre Carl Andriamparany a visité la société Red Island Mining Company (Rimco).

Un levier stratégique. L'exploitation du mica confirme son rôle stratégique dans l'économie malgache. Elle joue un rôle important dans l'apport de devises à Madagascar, selon le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, dans le cadre de la visite du ministre Carl Andriamparany, de la société d'exportation de mica à Antsirabe, le Red Island Mining Company (Rimco) à Antsirabe, la semaine dernière. Cette ressource est concentrée principalement dans le sud du pays. Madagascar possède deux types, à savoir le mica noir et le mica blanc (biotite et muscovite). Les deux sont prisés sur le marché international.

Signalements

Cette descente du ministre des Mines et des Ressources stratégiques sur le terrain a permis d'évaluer les conditions de mise en oeuvre des activités de l'entreprise, notamment la collecte des produits, le tri selon la qualité et la taille, ainsi que son exportation. Cette entreprise emploie environ 350 travailleurs chaque jour.

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L'exploitation du mica figure parmi les principales activités économiques dans plusieurs régions de Madagascar, notamment l'Anosy, l'Androy, l'Atsimo Andrefana et l'Ihorombe. Environ 100 000 tonnes de mica sont extraites chaque année dans ces régions. Cela génère près de 20 millions de dollars par an, selon les estimations.

Près de 87 % de sa production est acheminée vers la Chine, où elle sert à la fabrication de composants électroniques et de pièces automobiles destinés au marché international. Ce secteur emploie entre 10 000 et 20 000 personnes, dont des enfants. L'emploi d'enfants dans ce secteur a fait l'objet de plusieurs signalements.

Collaboration pour le développement d'Antsirabe

Une perspective de collaboration se dessine en faveur du développement des populations et des jeunes d'Antsirabe. Elle réunit le ministère des Mines et des Ressources stratégiques et l'ENSOA (École nationale des sous-officiers d'active), placée sous la direction du colonel Leva Naina Razafitombo. Cette coopération devrait se concrétiser par la mise en place de formations. L'ENSOA dispose des capacités nécessaires en tant que centre de formation complet.