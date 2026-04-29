Madagascar: Aviation - Un adolescent de 17 ans futur pilote

Un jeune Malgache de 17 ans est sur le point d'obtenir sa licence de pilote privé. Il ne lui reste plus que l'examen final pour réaliser son rêve de devenir pilote de ligne.

Tantely Trésor Lahitsiahy, âgé de 17 ans, n'est plus qu'à un pas de réaliser son rêve de devenir pilote. « J'ai déjà effectué 55 heures de vol et je remplis les critères requis pour obtenir ma licence de pilote privé. Il ne me reste plus que l'examen final à passer », a raconté hier ce plus jeune élève pilote malgache.

Le choix de ce métier est né très tôt chez lui. « Devenir pilote est un rêve d'enfance pour moi. Depuis tout petit, j'étais fasciné par les avions et je passais du temps à regarder des reportages sur les accidents aériens, ce qui a fini par faire naître en moi cette passion », enchaîne-t-il.

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Il a travaillé dur pour réaliser son rêve. Il a obtenu son baccalauréat série S avec mention Bien, à Ambovombe Androy, à l'âge de 14 ans. Par la suite, il a intégré l'École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie (Eneam), où il a suivi une formation de 10 mois pour devenir pilote de ligne, en y accomplissant la partie théorique. Il s'est envolé en Afrique du Sud en 2025 pour poursuivre ses études. Il y a déjà effectué des vols en solo. « Mes instructeurs me font confiance, car ils ont volé avec moi à plusieurs reprises et connaissent bien mes compétences ainsi que l'expérience que j'ai acquise », poursuit cet adolescent qui est surnommé « Maverick » par ses collègues, en lien avec le personnage principal du film Top Gun.

Appel de soutien

Le parcours n'est pas facile pour ce huitième enfant d'une fratrie de neuf. Ses parents, des paysans à Ambovombe Androy, n'ont pas les moyens de financer entièrement ses études. « Nous avons déjà vendu nos biens, comme des terres, une maison, des zébus, pour financer ses études.

Maintenant, nous sommes à court de moyens, alors qu'il nous faut encore près de 10 millions d'ariary », indique son père, Jean Alidor Tanteliniaina. Ils lancent un appel de soutien pour permettre à leur fils de terminer ses études. « C'est cette somme qui me manque pour me permettre de passer l'examen final », précise le jeune élève pilote, dont l'objectif est de devenir pilote de ligne et, surtout, de travailler pour une compagnie aérienne malgache. Ceux qui souhaitent donner un coup de pouce à Tantely Trésor Lahitsiahy peuvent contacter ses parents au 034 86 938 47.