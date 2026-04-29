Madagascar: Ambohipo - La CUA stoppe des constructions illicites

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) renforce la lutte contre les constructions illicites à Ambohipo. Des chantiers réalisés sans autorisation ont été fermés.

Des constructions illicites ont été découvertes à Ambohipo. Certains particuliers y entreprennent des travaux sans respecter la réglementation en vigueur, notamment l'obligation d'obtenir un permis de construire délivré par la commune. Ces irrégularités ont été constatées lors d'une descente effectuée vendredi dernier par le président de la Délégation spéciale, Feno Ralambomanana, à Ankatso et à Ambohipo.

Dans la continuité de ses actions, la Commune urbaine d'Antananarivo poursuit sa lutte contre les constructions illégales dans la capitale. Les autorités ont ainsi pris de nouvelles mesures en procédant à la fermeture des chantiers ne disposant pas d'autorisation, notamment dans la zone de la cité universitaire d'Ambohipo.

À la suite de ce constat, les équipes de la CUA, en collaboration avec le Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo (CROUA), sont revenues sur les lieux pour fermer l'ensemble des chantiers illégaux. Cette décision vise à prévenir toute forme d'anarchie et à faire respecter le plan d'urbanisme.

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Autorisations préalables

Les responsables rappellent que le non-respect des règles de construction ne sera plus toléré, en particulier dans des zones sensibles comme les cités universitaires. Les contrôles seront renforcés et des sanctions continueront d'être appliquées à l'encontre des contrevenants. Par ailleurs, les citoyens sont appelés à se conformer à la réglementation en matière de construction, notamment en obtenant les autorisations requises avant d'entamer tout projet. Le respect de ces procédures est jugé essentiel pour maintenir l'ordre urbain et préserver l'intérêt général.

Plusieurs documents sont nécessaires pour déposer une demande de permis de construire : un formulaire dûment rempli et signé par le demandeur, un plan officiel du terrain avec les coordonnées Laborde, un certificat de situation juridique datant de moins de trois mois, une autorisation d'alignement conforme aux prescriptions d'urbanisme, ainsi qu'une lettre d'engagement signée et légalisée attestant l'absence de litige sur le terrain.