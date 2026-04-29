Tunisie: Peines à perpétuité pour les membres d'un réseau de trafic de mineures

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l'affaire d'un réseau criminel impliqué dans l'exploitation de mineures. Les sentences vont de plusieurs années de réclusion à la prison à perpétuité pour les membres de cette organisation.

Les accusés étaient poursuivis pour des crimes graves, notamment la traite d'êtres humains sous la forme d'exploitation sexuelle. Selon les éléments du dossier judiciaire, le réseau ciblait principalement des jeunes filles vulnérables, souvent issues de milieux familiaux précaires ou en situation de fugue.

Un mode opératoire fondé sur la contrainte

L'enquête a révélé un processus de recrutement et de séquestration bien rodé. Les victimes étaient attirées par de fausses promesses avant d'être enfermées dans des appartements situés dans le centre de Tunis. Pour garantir leur emprise, les membres du réseau confisquaient les téléphones portables des victimes et utilisaient la violence physique et psychologique afin de les contraindre à la prostitution.

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Le tribunal a retenu des charges d'une extrême gravité, allant du viol avec violence à l'évasion fiscale liée à des revenus illicites, en passant par la constitution d'une bande organisée pour porter atteinte aux moeurs.

Une surveillance policière de longue haleineLe démantèlement de cette structure a été rendu possible grâce à une surveillance minutieuse des autorités. Le réseau opérait via plusieurs appartements suspects, utilisant des « planques » situées dans des zones à forte densité urbaine pour tenter d'échapper à la vigilance de la police.

Parmi les condamnés, la figure centrale du réseau a écopé de la peine maximale. La justice a ainsi voulu envoyer un signal fort face à la multiplication des réseaux de traite humaine, soulignant que la protection de l'enfance et de l'intégrité physique demeure une priorité absolue du système judiciaire.