Tunisie: Un simple QR Code pour passer la douane tunisienne - Ce qui va changer en 2026

La douane tunisienne intensifie sa transformation numérique en 2026 afin de simplifier les procédures et d'améliorer l'accueil des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) dans les ports et aux postes frontaliers. Objectif affiché : réduire les délais d'attente et fluidifier le passage grâce à des services digitaux désormais largement déployés.

Le porte-parole de la douane, Chokri Jebri, a indiqué que plusieurs solutions électroniques ont été généralisées, permettant d'accomplir à distance des formalités auparavant longues et complexes. Parmi elles, l'application "Rukhsti" permet d'obtenir une autorisation de circulation en ligne, via un site web ou la plateforme "Smart Gate". Selon lui, ce dispositif a permis de ramener le temps d'attente à l'entrée du territoire entre 10 et 15 minutes dans les cas les plus fluides, contre plusieurs heures auparavant.

Autre innovation majeure : l'application "Amti", qui offre aux voyageurs la possibilité de déclarer à l'avance le contenu de leurs bagages. Les usagers remplissent un formulaire électronique détaillé, qu'ils impriment et présentent à leur arrivée. Ce système réduit les risques d'erreurs ou d'omissions et accélère considérablement les contrôles, les agents se limitant à vérifier les informations fournies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la même dynamique, la douane a introduit un mécanisme de déclaration des devises via QR Code. Les voyageurs peuvent déclarer en ligne les montants en leur possession et obtenir un code à présenter lors du passage aux frontières. Le contrôle s'effectue alors par simple scan, garantissant rapidité et fiabilité.

Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie globale de digitalisation engagée par la direction générale de la douane, qui considère les services électroniques comme un levier essentiel pour améliorer la performance et réduire la pression sur les infrastructures, notamment en période de forte affluence.

Chokri Jebri a en outre souligné que les préparatifs pour la saison estivale débutent chaque année de manière anticipée, compte tenu de l'importance du retour des Tunisiens de l'étranger, tant sur les plans économique que social. Ces préparatifs sont menés dans le cadre d'une coordination gouvernementale élargie, à travers des réunions ministérielles dédiées aux aspects logistiques et organisationnels.

Grâce à ces avancées, la douane tunisienne affirme avoir déjà contribué à réduire significativement les phénomènes d'encombrement et les longues files d'attente, longtemps associées aux ports et postes frontaliers. L'image des infrastructures saturées tend ainsi à s'estomper progressivement au profit d'un dispositif plus fluide et modernisé.

Sur un autre plan, la douane appelle les Tunisiens résidant à l'étranger à recourir massivement à ces services numériques, qui permettent un gain de temps considérable et une simplification des démarches. Elle réaffirme, par ailleurs, sa volonté de poursuivre le développement de son écosystème digital afin de répondre aux attentes des citoyens et d'améliorer la qualité des services publics.