Tunisie: Affaire Bsaies et Zghidi - Report de l'audience au 12 mai

La chambre criminelle près la Cour d'appel de Tunis a tranché ce mardi 28 avril 2026. Les demandes de mise en liberté provisoire déposées par les défenses des journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssais ont été rejetées. Les deux figures médiatiques resteront en détention jusqu'à leur prochaine audience.

L'étau judiciaire se resserre pour le duo de chroniqueurs. En plus de rejeter leur remise en liberté, la cour a fixé la date de la prochaine session de jugement au 12 mai prochain. Les deux journalistes sont poursuivis pour des faits qualifiés par la justice de « blanchiment d'argent ».

Pour rappel, cette affaire fait suite à un premier verdict lourd rendu par la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis. Les deux prévenus avaient été condamnés en première instance à une peine de trois ans et demi de prison chacun.

Le dossier repose sur des chefs d'accusation sérieux, incluant l'évasion fiscale ainsi que diverses infractions à caractère financier. Cette décision de la Cour d'appel confirme la volonté de la justice de poursuivre l'examen de fond de ce dossier sensible.