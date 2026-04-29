Tunisie: Affaire Bsaies et Zghidi - Report de l'audience au 12 mai

28 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle près la Cour d'appel de Tunis a tranché ce mardi 28 avril 2026. Les demandes de mise en liberté provisoire déposées par les défenses des journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssais ont été rejetées. Les deux figures médiatiques resteront en détention jusqu'à leur prochaine audience.

L'étau judiciaire se resserre pour le duo de chroniqueurs. En plus de rejeter leur remise en liberté, la cour a fixé la date de la prochaine session de jugement au 12 mai prochain. Les deux journalistes sont poursuivis pour des faits qualifiés par la justice de « blanchiment d'argent ».

Pour rappel, cette affaire fait suite à un premier verdict lourd rendu par la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis. Les deux prévenus avaient été condamnés en première instance à une peine de trois ans et demi de prison chacun.

Le dossier repose sur des chefs d'accusation sérieux, incluant l'évasion fiscale ainsi que diverses infractions à caractère financier. Cette décision de la Cour d'appel confirme la volonté de la justice de poursuivre l'examen de fond de ce dossier sensible.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.