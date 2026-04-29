Tunisie: Coup d'envoi, hier, des inscriptions en ligne en 1ère année de l'enseignement de base - Les premiers couacs techniques de la plateforme

Les ministères ont accéléré leur transition digitale, afin d'améliorer la qualité des services publics et d'en faciliter l'accès aux citoyens. Le ministère de l'Éducation s'est inscrit dans cette dynamique depuis plusieurs années déjà, à travers la mise en place de diverses prestations en ligne. Parmi les plus utilisées figurent l'inscription à distance pour les élèves de tous les niveaux, la consultation des emplois du temps ainsi que l'accès aux bulletins scolaires.

Poursuivant sur sa lancée, le ministère de l'Education a donné le coup d'envoi d'une nouvelle plateforme éducative, « Joussour », qui a récemment été lancée au profit des candidats au baccalauréat. Celle-ci vise à accompagner les élèves dans la révision de leurs cours, en proposant des contenus pédagogiques variés et des cours de soutien en ligne pour combler leurs lacunes dans les différentes matières.

Le ministère a également lancé un nouveau service, en procédant au coup d'envoi de l'inscription en ligne en première année de l'enseignement de base via la plateforme https://viescolaire.education.tn. Cependant, le lancement ne s'est pas déroulé sans difficultés. Dès les premières heures, la plateforme a connu des dysfonctionnements techniques, rendant le processus d'inscription laborieux pour de nombreux parents concernés par la rentrée scolaire 2026-2027.

Si la digitalisation des services publics offre des avantages indéniables en termes de gain de temps et de simplification des démarches, elle suppose néanmoins des prérequis essentiels. Il s'agit, en effet, de garantir la fiabilité technique des plateformes mais aussi leur accessibilité sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales ou enclavées, où certains foyers, faute de moyens ou d'accès à internet, peinent encore à bénéficier pleinement de ces services en ligne.

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