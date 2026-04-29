Tunisie: L'ASG se contente d'un point - Capitulation ajournée

Malgré son semi-échec contre l'ESM, l'ASG reste en course pour le maintien grâce aux faux pas de ses concurrents directs. Mais ses chances de survie demeurent très faibles.

Certes, la défaite de l'OB à Zarzis et celle de la JSK contre le CA ont fait renaître à la Zliza de Gabès le mince espoir au miracle du maintien, mais il faut reconnaître que c'est plus de l'utopie qu'une lecture réaliste du reste du calendrier à disputer. Prochain rendez-vous pour l'ASG : un déplacement difficile à Monastir pour défier après-demain une équipe décidée à faire oublier sa médiocre sortie à Ben Guerdane et qui ne perd pas mathématiquement l'espoir de briguer la quatrième place au ST battu à Sfax.

Pour les Gabésiens, il faudra les trois points pour ne pas capituler avant de recevoir la JSK à Gabès et d'aller par la suite convoiter la victoire contre un autre concurrent direct qu'est l'ASS qui a deux longueurs d'avance après son précieux succès sur la JSO.

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Autant avouer, contrairement à ce qu'affirme le porte-parole du Carrelage, Mohamed Ghdamsi, les chances d'échapper à la rétrogradation sont devenues quasiment nulles après le nul contre l'ESM samedi à Gabès. Un quatrième faux pas consécutif à domicile après le nul avec le CAB et les deux défaites contre la JSO et l'USBG. Ces dix points perdus en quatre rencontres décisives ont scellé ce mauvais destin des Gabésiens.

Une vaine tentative de réaction

Si les hommes de Mohamed Tlemceni avaient réussi à obtenir les trois points qui ont été à leur portée devant les protégés de Imed Ben Younès, les espoirs de maintien auraient été réels. Mais ce ratage monstre dans le dernier quart d'heure a tempéré leur ardeur. Le gardien des visiteurs, Hamza Ben Chrifia, s'est dressé à lui seul devant eux comme, un dernier rempart, infranchissable et imbattable sur des tirs à bout portant.

Par deux fois Faied Ben Hassine et par deux fois Mohamed Aziz Khlifi, entré en renfort, ont vu leurs frappes repoussées sur la ligne du but. Mais avant de parler malchance, il faut invoquer la précipitation et le manque d'efficacité et de justesse dans le geste final. Les coéquipiers du portier Abdelkader Chouaya ne doivent donc s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir partagé les points dans une telle situation délicate.

Curieusement, ce sont les supporters, d'habitude fanatiques, qui ont le courage et la lucidité de regarder la réalité en face et d'inviter la direction du club à assumer déjà son échec. Car la relégation n'est plus qu'une échéance et une déchéance qui sont reculées pour être mieux digérées. Un faux pas à Monastir demain et le rideau tomberait sur une saison à oublier.