Tunisie: Zones industrielles - Tunis engage des actions pour Charguia 1 et Kheireddine

28 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le gouvernorat de Tunis a tenu, mardi matin, une séance de travail consacrée au suivi de la situation de la zone industrielle de Charguia et de la zone industrielle de Kheireddine à La Goulette.

La réunion, présidée par le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, en présence de plusieurs responsables régionaux et représentants des structures concernées, a porté sur l'état des deux zones industrielles ainsi que sur les difficultés rencontrées par les groupements chargés de leur entretien et de leur gestion, selon un communiqué publié par le gouvernorat.

Concernant la zone industrielle de Charguia 1, les participants sont convenus d'élaborer un programme de travail définissant les interventions prioritaires. Ce plan sera soumis aux structures concernées afin de lancer les actions nécessaires dans les meilleurs délais.

Pour la zone industrielle de Kheireddine à La Goulette, il a été décidé d'adresser une correspondance au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie afin d'examiner la possibilité d'élargir les limites territoriales de la zone industrielle initiale.

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Cette démarche devrait permettre, par la suite, l'organisation de nouvelles élections du groupement chargé de la maintenance et de la gestion.

Ont pris part à cette réunion le délégué de Cité El Khadra, la secrétaire générale chargée de la gestion des affaires de la municipalité de La Goulette, la présidente de la circonscription des affaires économiques et de l'investissement au gouvernorat, les directeurs régionaux du développement et de l'assainissement, ainsi que plusieurs représentants d'organismes publics et d'entreprises nationales, dont la STEG, la SONEDE et l'Agence foncière industrielle.

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