Tunisie: Basket-ball - CA-JCA KINGS (ce soir à 19h00) - Sur sa lancée

28 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik EL Herguem

Le Cinq clubiste entend gagner son troisième match pour se rassurer sur la qualification aux play-offs.

Après ce miraculeux succès contre Al Ahly, le CA a mis un pied aux play-offs de Kigali. Mais il a intérêt à gagner le maximum de matches pour mieux négocier les quarts qui se joueront à Kigali. Ceci passe par un classement avancé à la conférence du Sahara qui se tient à Rabat. Deux matches, deux victoires, c'est bon comme bilan, mais il faut le confirmer ce soir face aux Ivoiriens de JCA Kings, une équipe qui a cumulé deux défaites. Le CA ne devra pas sous-estimer l'adversaire, pour éviter un scénario comme celui devant

Al Ahly. Les équipiers de Abada sont appelés à rester concentrés jusqu'à la fin et à bien conclure leurs matches. Ce fléchissement brutal, quand l'équipe mène largement au score, est à éviter. Perez et son adjoint Curado feraient bien de préparer l'équipe et soigner ce défaut. Sinon, le CA comptera sur son duo créateur Abada-Marnaoui, et aussi sur Jesse Jones, complètement absent face à Al Ahly et dont on attend beaucoup plus.

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Cissé et Higgins s'imposent comme les deux pivots de l'équipe qui auront à assurer les rebonds et les écrans nécessaires en attaque. Les Chennoufi, Jaouadi, Sâada, Aminu restent des cartes valables pour un CA qui progresse bien à ce niveau élevé du basket africain. Ladite progression se fait de match en match, et avec la qualité de l'effectif disponible, le CA peut ambitionner terminer à la première place de la conférence et, bien sûr, le merveilleux public clubiste sera bel et bien là pour créer l'événement. C'est comme si Abada et ses amis jouaient en Tunisie !

 

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