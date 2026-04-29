Tunisie: Hand - L'EST rafle son 38e titre de champion - Dans l'ordre des choses

Que dire de ce match qui a permis à l'Espérance Sportive de Tunis de remporter son 38e titre? Les deux équipes se sont appliquées, mais le plus opportuniste l'a emporté sur le fil. Mais il y a quand même quelques remarques à faire. Tout d'abord le handicap auquel devaient faire face les Clubistes était double : le gain du match bien sûr, mais aussi par un écart de quatre buts. Difficile, face à une formation espérantiste qui s'accrochait et parvenait à résorber son écart, reprendre l'avantage, se laissait déborder pour revenir à la charge s'opposant à la folle envie des Clubistes de décoller.

Du métier, une application et aussi une expérience qui furent payantes. En effet, le banc clubiste à commis l'erreur de perdre des buts en fin de rencontre, en voulant attaquer à sept. Un choix qui a coûté deux buts gratuits, alors que le chrono avançait sans pitié. On attaque de cette façon, lorsqu'on a préparé une combinaison qui devait se déclencher à un moment bien déterminé avec une réussite certaine.

Autrement, c'est le meilleur moyen d'offrir à l'adversaire un cadeau qui lui permet de voir venir. L'écart de quatre buts constitue, en effet, une garantie que les Espérantistes se sont attachés à préserver. Autre erreur à deux minutes de la fin, il fallait faire un choix. Considérant qu'il était devenu impossible de remonter leur handicap, les Clubistes auraient dû choisir la victoire et non tenter de créer le surnombre en décrochant leur gardien de but. Cela leur a coûté la perte du match avec les conséquences qui s'ensuivront après l'arrêt de la rencontre pour jets de projectiles.

Autre constatation, et elle découle de ce que les tournois internationaux démontrent : sans gardiens de but exceptionnels, il est difficile de prétendre à quoi que ce soit au niveau international. Ce poste est estimé à au moins soixante pour cent de la valeur de l'équipe.

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Les deux formations se sont appliquées en défense. Elles ont varié leurs dispositifs en fonction du jeu adverse, mais la lenteur et le manque de soutien ont coûté des buts faciles des deux côtés. A conclure que pour le sélectionneur qui aura à analyser cette rencontre au sommet, il y a un gros travail à faire.